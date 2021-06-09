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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية ضحمة.. ريلمي تطلق هاتفا مميزا بسعر رخيص

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme C25s

أطلقت شركة ريلمي Realme، أحدث هواتفها للأسواق الهندية، إذ يأتي هاتف Realme C25s، بمواصفات تشبه إلى حد كبير سابقه الذي أعلنت عنه العلامة التجارية في شهر مارس تحت اسم C25، ولكن مع اختلاف واحد رئيسي هو نوع المعالج.

مواصفات هاتف ريلمي Realme C25s

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يختلف هاتف ريلمي Realme C25s، عن الإصدار السابق المنخفض التكلفة للشركة C25، من حيث المعالج حيث يأتي الجهاز الجديد بمعالج من نوع Helio G85، من إنتاج شركة ميدياتك، بدلا من Helio G70 في الهاتف الذكي السابق.

 

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ويأتي هاتف Realme C25s، بهيكل مصنوع من البلاستيك، مع شاشة من نوع LCD، و بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 1600 × 720 بكسل، تحتل حوالى 88.7 ٪ من جسم الهاتف، كما تضم نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصفها مخصص لكاميرا التصوير السيلفي.

ويقترن معالج ميدياتك Helio G85، الذي يعمل به هاتف Realme C25s، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 و 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة بواسطة بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، عبر فتحة مخصصة لتوسيع ذاكرة التخزين بما يصل إلى 256 جيجابايت.

وجاء هاتف ريلمي Realme C25s، مزود بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يتكون كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

 

سعر هاتف ريلمي Realme C25s

ويعمل هاتف ريلمي Realme C25s، بواجهة المستخدم Realme UI 2.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل، ويمتاز الهاتف ببطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويتوفر الهاتف في اللونين الأزرق والرمادي، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في السوق الهندي مقابل سعر يبدأ من 137 دولار (أي ما يعادل آلفان و100 جنيه مصري).

Realme C25s
هاتف ريلمي Realme C25s
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