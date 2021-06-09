طارق شوقي : مفاجآة كبرى للرأي العام في نهاية الصيف الحالي .. تطوير مدارسنا الثانوية بتقنيات غير مسبوقة .. وتطبيق تقييم عصري مبني على أحدث نظريات

وزير التربية والتعليم :

الوزارة تحاول جاهدة حل كثير من المشاكل من جذورها بدلا من الحلول الشكلية الدعائية

تعرضنا للكثير من التشكيك والهجوم والتجريح ولكن ايماننا بالهدف جعلنا نكمل الطريق

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن وصول قطار التطوير في مرحلة الثانوية العامة الى محطته الأخيرة أثار قضايا جوهرية متعلقة بالتعليم المصري ، ودفعنا جميعا الى التفكر فيما نفعل ، وتبين للكثيرين ان الوزارة تحاول جاهدة حل كثير من المشاكل من جذورها بدلا من الحلول الشكلية الدعائية وانها لا "تجرب" على الأبناء ولكنها تحاول جاهدة انقاذهم من ماضٍ كاد ان يطيح بهم.

وقال وزير التربية والتعليم : منذ بدأنا تطوير المرحلة الثانوية في عام ٢٠١٨ وحتى الآن ، امتلكنا جميعا منصات رقمية هائلة لم تكن متوفرة قبل ذلك ، ومحطات تليفزيونية حديثة للسنوات من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي ، ومنصة إدارة تعلم على ﺑﻨﻚ المعرفة المصري ، ونمتلك البث المباشر من الوزارة ، وكذلك نمتلك مكتبات حصص"قناة مدرستنا" على اليوتيوب ونمتلك منصة "حصص مصر" للمراجعات.

وأضاف وزير التربية والتعليم : طورنا مدارسنا الثانوية بتقنيات كان الكثيرون لا يصدقون انها ممكنة من خوادم وواى فاى وشبكات فايبر، وقدمت الدولة المصرية ١،٧ مليون جهاز تابلت لابنائها مجاناً كى يستفيدوا من كل هذا المحتوى الرقمي الذي لا تمتلكه دول كبرى بينما نحن نمتلكه ونوفره "مجانا" لابنائنا.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه قد اختلط الامر في البداية واختزل الكثيرون التطوير في موضوع التابلت ، وقال : تلقينا أقسى ألوان الهجوم وتجاهل هؤلاء الفلسفة الحقيقية وراء كل هذا وهي الانتقال من تقييم معتمد على الحفظ لمسائل بعينها (يأتي بدرجات ولكنه لا يأتي بمهارة او علم) الى تقييم عصري مبني على أحدث نظريات التقييم لقياس فهم نواتج التعلم.

وقال وزير التربية والتعليم : مرت ثلاث سنوات من الجهد والصبر حتى اصبح واضحا للأغلبية الهدف من كل هذا وسوف ينجح أبناؤنا في هذه النقلة في التعلم ويحققون احلامهم في الالتحاق بالجامعات قريبا بأذن الله.

وأضاف وزير التربية والتعليم : تعرضنا للكثير من التشكيك والهجوم والتخوفات واحيانا التجريح الشديد ولكن ايماننا بالهدف جعلنا نكمل الطريق حتى هذه المرحلة الفاصلة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لن ينجح اى تطوير الا اذا اقتنعنا جميعا بالهدف والفلسفة والغاية منه وأدركنا أن التغيير قد يكون صعبا ومليئا بالعثرات ولكنه أصبح حتميا اذا أردنا فعلا بناء جيل مصري من الشباب المؤهل.

وقال : ان القدرة على تخيل المستقبل والصبر على الصعاب والإقدام على الحلول الجذرية يتطلب اقتناع جماعي ومشاركة منا جميعا وليس وزير او وزارة وحدهم ، واذا أردنا فعلا تعليم مجاني راقي، تعليم بدون غش، تعليم بجودة عالية سيكون ضروريا ان نتكاتف ضد الأفكار البالية والعادات القديمة والمفاهيم الخاطئة وأصحاب المصالح في بقاء تعليمنا محلك سر.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة مشغولة حاليًا بالتركيز فقط على امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية .

وقال وزير التربية والتعليم : سوف نجهز حدثًا كبيرًا في نهاية الصيف لتقديم الجديد في مناهج تعليم 2.0 ، وبالأخص الصف الرابع الابتدائي.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أرجو الانتظار حتى ذلك الحين عندما يكتمل العمل الشاق.

كما أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه دائمًا وأبدًا يكون أسهل طريق هو إلقاء اللوم على الدولة في موضوع الغش في الامتحانات.

وقال وزير التربية والتعليم : طبعًا ستقوم الدولة بدورها في امتحانات الثانوية العامة ، ولكن لابد في نفس الوقت أن نتفكر في أسباب هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أنا أدرك أن الغش في الامتحانات هو انعكاس لأمراض مزمنة في التعليم المصري، والاهتمام بالنجاح بأى شكل حتى بدون تعلم وبدون استحقاق لأن الوجاهة الاجتماعية عند الكثيرين.

واستكمل وزير التربية والتعليم قائلاً: لأن طريقة تصميم التنافس على الجامعات من خلال المنفذ الضيق الأوحد وهو التنسيق يخلق هذه الحالة الهستيرية ، والتي أدت بنا الى مافيا الدروس والسناتر والغش والتسريب والتهكير وضاع التعلم وضاعت المعرفة ولم يعد يهتم بهم الكثيرون! ويساهم الكثير (وليس الجميع) من أولياء الأمور في ضغوط هائلة على أبنائهم من أجل الحصول على درجات بأى طريقة للأسف بدلاً من التشجيع على اكتساب معرفة حقيقية تنفعهم لان بالنسبة لهم المرور من التنسيق أهم من العلم.

وقال: علينًا جميعا الانتباه لهذه الظاهرة والتفكر فيها ، وعدم ترديد ان التنسيق هو الحل الوحيد العادل لدخول الجامعات ، والتأكيد عدى وان النظام التراكمي هو 3 ثانوية عامة وما شابه.

وأضاف : أن البقاء على ما نحن عليه لن يفيد أحداً ويؤذي الأبناء في المقام الأول والله أعلم.

وقد شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، اهتماما ملحوظا بالنهوض بملف التعليم قبل الجامعي في مصر بالأفعال وليس الأقوال.

حيث اتخذت الدولة المصرية العديد من الخطوات والإجراءات التنفيذية التي تستهدف بشكل أساسي إحداث تطوير جذري في نظام التعليم المصري ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة تعليميا ، وذلك بدعم ورعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وقد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أبعاد رحلة تطوير التعليم في مصر والتي تهدف إلى تغيير المنظومة بأكملها، لتتحول من التعليم إلى التعلم، مع عدم اقتصار دور الطلاب على أن يكونوا متلقين للمعلومات، بل يتحولوا إلي مستفيدين من نظام متكامل، هذا النظام يقدم لهم المعلومات ويكسبهم مهارات الحياة التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

وقال "شوقي"، إن وزارة التربية والتعليم تعمل ليلاً ونهارًا على محاور متعددة وبدعم كبير من الدولة المصرية وكل مؤسساتها، للإسهام في بناء الإنسان المصري، عن طريق بناء نظام تعليم عصري على أحدث المعايير العالمية (من رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي)، بجانب تطوير التعلم والتقييم في المرحلة الثانوية من أجل التأكد من تحصيل الطلاب لنواتج التعلم الحقيقية.

وقال وزير التربية والتعليم، إن المعلم أساس نجاح منظومة التعليم الجديدة، وهناك خطة تدريب للمعلمين على المناهج الجديدة، التي أعدها نخبة من أفضل الأساتذة بالمركز القومي لتطوير المناهج، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على دمج التكنولوجيا الحديثة بالعملية التعليمية من خلال توفير أجهزة التابلت والسبورات الذكية لتسهيل دخول الطلبة على بنك المعرفة المصري، الذي يعد نموذجًا معرفيًا فريدًا من نوعه على مستوى العالم.

وحول التعليم الفني، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشراكة ثلاثية بين الوزارة التي تقدم المدرسة والمعلمين، وبين القطاع الخاص كممثل لأصحاب الأعمال الراغبين في إعداد الموارد البشرية اللازمة لتشغيل مصانعهم، إضافة إلي ممثل لهيئة دولية لضمان جودة العملية التعليمية، وقد لاقى هذا النموذج التعليمي إقبالًا كبيرًا من الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية، وخصوصًا هؤلاء الحاصلين على مجاميع مرتفعة تؤهلهم بسهولة للالتحاق بالتعليم العام.



وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد بالتفاصيل والتواريخ ، ابرز المحطات في خريطة تطوير نظام التعليم قبل الجامعي في مصر خلال السنوات الأخيرة .

ففي اخر 6 سنوات تم بناء 75 ألف فصل جديد لحل ازمة كثافات الفصول بتكلفة 24 مليار جنيه ، وفي اغسطس 2014 تم تشكيل المجالس التخصصية لتبادل الافكار في تطوير التعليم والبحث العلمي ، وفي ديسمبر 2014 تم اطلاق رؤية مصر 2030 لبناء الانسان القادر على التعلم والابتكار



بنك المعرفة المصري

في الفترة من مارس حتى ديسمبر 2015 تم عمل مفاوضات مع مؤسسات المعرفة الدولية والبنية التكنولوجية لبنك المعرفة المصري ، وفي يناير 2016 تم اطلاق بنك المعرفة المصري

و يحتوي بنك المعرفة المصري على بوابتين رئيسيتين تنقسم كل بوابة منهم لعدد من البوابات الفرعية ، فهناك البوابة الرئيسية الأولى وهي بوابة إتاحة المعلومات www.ekb.eg ، وتعد من أكبر المكتبات الرقمية ومركز معرفة إلكتروني على مستوى العالم والتي تقدم وصول مجاني للمنشورات التعليمية والعلمية في العديد من فروع المعرفة لكل أفراد الشعب داخل جمهورية مصر العربية بالتسجيل عليها بإستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني وبعض البيانات الشخصية والوظيفية البسيطة وتقدم خدماتها من خلال أربع بوابات فرعية للقرّاء والباحثين والطلبة والمعلمين وكذلك الأطفال .

أما عن البوابة الرئيسية الثانية لبنك المعرفة المصري فهى بوابة إنتاج و نشر المعلومات المحلية الأكاديمية للجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية وأية جهة بحثية أو أكاديمية داخل جمهورية مصر العربية من خلال نظام نشر إلكتروني متكامل وفقًا للمعايير العالمية. وتشمل البوابة نظام متكامل لدعم توثيق المحتوى المعرفي العلمي والبحثي لكافة الجامعات والمراكز البحثية مما يدعم ذاكرة مصر العلمية والبحثية من خلال ما يلي:

نظام إدارة الدوريات العلمية وفهرستها وحفظها إلكترونيًا ، و نظام لإدارة المؤتمرات ويشمل توثيق المسابقات العلمية، وورش عمل المؤتمرات وتسجيل المشاركين وإدارة المعارض وإدارة نظام سير عمل النشر ، و نظام تقييم الناتج العلمي المحلي للبحوث من خلال متميز متكامل تم تصميمه للهيئات العلمية لمراقبة وتقييم الدوريات العلمية المحلية الخاصة بها ، و نظام حفظ وتجميع الناتج المحلي بشكل قومي لكل الباحثين علي مستوي الجمهورية ، و الحفظ والإسترجاع لكل البيانات من خلال نظام مركزي مع إحكام إدارة النظام.

ويمكن الدخول على بنك المعرفة المصري من خلال الرابط التالي : www.ekb.eg



نظام التعليم الجديد 2.0

ففي ابريل 2016 تم اطلاق فكرة التعليم المصري الجديد (تعليم 2.0) بمؤتمر البنك الدولي في القاهرة ، وفي اكتوبر 2016 تم مناقشة حلم التعليم الجديد في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ

وقد تمثلت محاور تطوير التعليم التي ظهرت على الأرض منذ 2017 في (نظام التعليم الجديد – المدارس المصرية اليابانية – الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة – نظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية – مدرس التكنولوجيا التطبيقية – بناء وتجديد الأبنية التعليمية لحل مشكلة الكثافات)

تطوير المناهج



تم وضع اطار عام للمناهج بنيت على أساسه الكتب الجديدة الخاصة بنظام التعليم الجديد المطبق الان من رياض الاطفال حتى 3 ابتدائي .



وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن كتب نظام التعليم الجديد تركز على المتعلم نفسه ، بحيث تشجع هذه الكتب الطالب على فكرة التعلم من اجل الحياة وليس من اجل الامتحان ، يحث يتم ترسيخ أهمية فكرة التعلم مدى الحياة القائم على الكفاءة وكشف المواهب الحقيقية للطالب ، لافتًا إلى أن هذه الكتب تقدم التعلم متعدد التخصصات

المدارس الدولية الحكومية



تم إنشاء 13 مدرسة دولية حكومية متميزة لمتوسطي الدخل ، و تعمل هذه المدارس على تدريس المنهج بالنظام البريطاني ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.



مشروع المدارس المصرية اليابانية



- في 2018 .. تم استحداث مشروع المدارس المصرية اليابانية بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) ، وهذه المدارس تطبق مناهج نظام التعليم الجديد بالاضافة لـ أنشطة التوكاتسو ، حيث تم تشغيل 35 مدرسة يابانية في عام 2018/2019 في 21 محافظة ، ثم تم تشغيل 6 مدارس في 2019/2020 ، ثم سيتم إضافة مدرستين في العام الدراسي 2020/2021 ، وهناك 9 مدارس جديدة في يناير القادم .

-تم ارسال بعثات من المعلمين لتلقي التدريب في اليابان ، حيث تم تدريب 800 معلم

تفعيل التعلم الرقمي

-استثمرت مصر في التعلم الرقمي من 2017 ، عن طريق ضخ مناهج اضافية من بريتانيكا و بيرسون و نهضة مصر باللغة العربية والانجليزية في بنك المعرفة المصري ، وبدأ توفير مصادر متعددة للتعلم وإتاحة محتوى رقمي لتنمية مهارة التعلم الذاتي.

-تم تدريب 25 ألف اخصائي تكنولوجي لتوفير الدعم الفني للطلاب

-تم عمل بنية تحتية بجميع المدارس الثانوية تتمثل في :

-اتاحة 1.8 مليون جهاز تابلت للطلاب ، و تركيب 36 ألف شاشة ذكية في الفصول ، وتوصيل شبكات فايبر إلى 2425 مدرسة

-تم بناء منصة إدارة التعلم من بنك المعرفة المصري لطلاب المرحلة الثانوية ، وتم اتاحة محتوى تعليمي تفاعلي مربوط بالمنهج لجميع طلاب التعليم الثانوي

-تم تنفيذ نظام الامتحانات الالكترونية ، بعد ان تم اعداد بنوك أسئلة من المركز القومي للامتحانات (نمتحن ما لا يقل عن مليون و 800 ألف طالب في وقت واحد).

الاهتمام بتحسين تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة



-في عام 2017/2018 : بدأت إجراءات تيسير دمج الطلاب ذوي الاعاقات البسيطة في المدارس ، و اعداد فصول لمتعددي الإعاقة ، وتدريب معلمي هذه الفئة.

-في 2019/2020 : تم وضع اطار لمناهج التربية الفكرية ، وتحديد مخرجات التعلم الجديدة للمكفوفين

استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلاب التعليم الفني

تم تشغيلها بشراكة ثلاثية مع الصناعة والقطاع الخاص وهيئات الاعتماد الدولية ويحصل طلابها على فرص عمل قبل التخرج من الشريك الصناعي ، ففي 2019/2020 تم تشغيل 11 مدرسة لخدمة 2528 طالب في 30 تخصص ، وجاري بناء 10 مدارس جديدة سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة

استحداث هيئة لضمان جودة التعليم الفني



- في 2018 : اتفق رئيس الجمهورية مع ألمانيا على تأسيس هيئة لضمان جودة و اعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية

-في2020: جاري وضع اللمسات النهائية لمشروع القانون الخاص لعرضه على رئيس الوزراء

-هذه الهيئة تسعى للارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني و الفني ، وتقدم خطط وسياسات التنمية المستدامة

-تهتم الهيئة برفع الجودة والاعتماد لتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني والتدريب المهني وجذب الطلاب المتميزين للالتحاق بالتعليم الفني.

-هذه الهيئة ستساعد على ضمان الاستقلالية والشفافية وتوفير المهارات المتميزة المطلوبة من قبل ارباب العمل في السوق المحلي والدولي

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم إنشاء وتجهيز 9 مدارس نيل جديدة ، وتم تدريب 2.3 مليون معلم في إطار جهود التنمية المهنية للمعلمين ، بالإضافة لتدريب 185.5 ألف كادر اداري ، وقد صل 24.5 ألف معلم على شهادات دولية في مجال التكنولوجيا.