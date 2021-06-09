منتخب كوريا الجنوبية يتصدر منافسات السباحة لتتابع فرق الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث

تصدر منتخب كوريا الجنوبية منافسات السباحة لتتابع الفرق رجال في اليوم الثاني لبطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو لأول ٣ مراكز وبطولة العالم لليزر - رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجارى، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

واحتل ثنائي منتخب مصر على الدين شريف ومهند طارق المركز التاسع برصيد 321 وزمن قدره 1:54.97 دقيقة .

وجاء ترتيب أول 3 منتخبات بعد منافسات السباحة :

ثنائي كوريا الجنوبية ونجتون جون و جينهوا جنج 329 نقطة بزمن قدره 1:50.82 دقيقة.

ثنائي بيلاروسيا كيرل كاسيانيك و يوهني أرول 328 نقطة بزمن قدره 1:51.31 دقيقة.

ثنائي أمريكا تايلر ايفانس ، وعمرو الجزيري 327 نقطة بزمن قدره 1:51.66 دقيقة.



وتقام الآن منافسات السلاح ثم بعد ذلك تقام منافسات السلاح الإضافية ويعقبها منافسات الفروسية ويختتم اليوم بمنافسات الليزر رن وتتويج الفائزين.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة العالم للخماسي الحديث اللاعبين إسلام حامد وأحمد الجندي وأحمد أشرف وشريف نظير ومهند طارق ونور الدين كريم وعلي الدين شريف واللاعبات هايدي عادل وأميرة قنديل وسلمى أيمن ونورين بولس ومريم عامر وسندس أبو بكر.

ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو 2020.

ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.