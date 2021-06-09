عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب كوريا الجنوبية يتصدر منافسات السباحة لتتابع فرق الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

تصدر منتخب كوريا الجنوبية  منافسات السباحة لتتابع الفرق رجال في اليوم الثاني لبطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو لأول ٣ مراكز وبطولة العالم لليزر - رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجارى، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

واحتل ثنائي منتخب مصر على الدين  شريف ومهند طارق المركز التاسع  برصيد 321 وزمن قدره 1:54.97 دقيقة .

وجاء ترتيب أول 3 منتخبات بعد منافسات السباحة :

ثنائي كوريا الجنوبية ونجتون جون و جينهوا جنج 329 نقطة بزمن قدره 1:50.82 دقيقة.

ثنائي بيلاروسيا كيرل كاسيانيك و يوهني أرول  328 نقطة بزمن قدره 1:51.31 دقيقة.

ثنائي أمريكا تايلر ايفانس ، وعمرو الجزيري 327 نقطة بزمن قدره 1:51.66 دقيقة.


وتقام الآن منافسات السلاح ثم بعد ذلك تقام منافسات السلاح الإضافية ويعقبها منافسات الفروسية ويختتم اليوم بمنافسات الليزر رن وتتويج الفائزين.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة العالم للخماسي الحديث اللاعبين إسلام حامد وأحمد الجندي وأحمد أشرف وشريف نظير ومهند طارق ونور الدين كريم  وعلي الدين شريف واللاعبات هايدي عادل وأميرة قنديل وسلمى أيمن ونورين بولس ومريم عامر وسندس أبو بكر.

ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو 2020.

ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.

اولمبياد طوكيو بطولة العالم هشام سليم ستاد القاهرة الدولي بطولة العالم للخماسي

موضوعات متعلقة

هجوم وحشي.. نهاية مأساوية لسيدة أربعينية بسبب 3 كلاب صيد

ترشيحاتنا

بعد وداعه لأصدقائه بالقاهرة .. خالد الغندور يعلن رحيل ساسى عن الزمالك

ضمن حملة "اطمن على ابنك" الرعاية الصحية تكشف تفاصيل الفحوص الطبية المجانية لطلاب المدارس

لأول مرة .. جامعة طنطا ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف الـ Qs البريطاني

عدوان جديد على سوريا| خبير يحلل أهداف الغارات الإسرائيلية

رئيس مصنع الإلكترونيات لـ صدى البلد: تعاون بين العربية للتصنيع والتعليم لتوفير الشاشات التفاعلية وأجهزة التابلت

حقيقة تقدم مصر بملف لاستضافة كأس العالم 2030 .. وزير الرياضة يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

التفاصيل الكاملة لـ عملية درع طروادة .. الفخ الأكبر للجريمة المنظمة في العالم.. كيف تعاون أكثر من 16 جهاز مخابرات في عملية واحدة.. هكذا أسقط تطبيق هاتف محمول عمالقة الإجرام

فصل 2000 طالب.. القصة الكاملة لكارثة تجارة الإسكندرية

القوات المسلحة تعلن عن وظائف جديدة شاغرة .. تعرف على الشروط والتفاصيل

البحوث الفلكية: عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وهذه درجة قوتها

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

توقف حركة القطارات في بنها بسبب خروج عربة قطار عن القضبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

اﻟﻤﺰﻳﺪ