عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي طلعت زكريا تدعم حورية فرغلي بهذه الكلمات

صدى البلد

نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، صورة جمعتها بالفنانة حورية فرغلي. 

وعلقت “إيمي ” على الصورة قائلة : الجميلة حوريه فرغلي كان نفسى اقابلها من زمان علشان شايفه فيها الست القوية هى فعلا قويه وجميله بقلبها الأبيض اللى خلاها عدت بكل الظروف والأزمات دى  ايه القمر طول عمرك جميله وقمر ، لو قدامك فرصة تدعم حد وتكون مصدر ثقته ف نفسه بالكلمة الحلوة ماتترددش علشان مش عارف كلامك بيفرق إزاى.

بإطلالة أنيقة.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

إيمي طلعت زكريا لوالدها : أبكى فقدانا واشتياقا

وكانت إيمى طلعت زكريا قد شاركت الفنان الراحل سمير غانم في بطولة اخر مسرحياته الزهر لما يلعب ، والتي عرضت مؤخراً على أحدى المنصات الالكترونية .

 

الزهر لما يلعب من تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، وشارك في بطولتها شيرين ورضا حامد وإيمان السيد ومنير مكرم. 

 


 

 

الفنانة حورية فرغلي طلعت زكريا ايمي طلعت زكريا المنصات الالكترونية حورية فرغلي الفنان الراحل سمير غانم شيرين ورضا الراحل سمير غانم

موضوعات متعلقة

حورية فرغلي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد عمليتها الشهيرة بأمريكا.. فيديو

أبرز تصريحات حورية فرغلى لـ عمرو الليثى : اتعملى سحر بعدم الخلفة ..أمينة خليلى بنت خالتي وعمرها ما سألت عليا

ترشيحاتنا

بعد وداعه لأصدقائه بالقاهرة .. خالد الغندور يعلن رحيل ساسى عن الزمالك

ضمن حملة "اطمن على ابنك" الرعاية الصحية تكشف تفاصيل الفحوص الطبية المجانية لطلاب المدارس

لأول مرة .. جامعة طنطا ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف الـ Qs البريطاني

عدوان جديد على سوريا| خبير يحلل أهداف الغارات الإسرائيلية

رئيس مصنع الإلكترونيات لـ صدى البلد: تعاون بين العربية للتصنيع والتعليم لتوفير الشاشات التفاعلية وأجهزة التابلت

حقيقة تقدم مصر بملف لاستضافة كأس العالم 2030 .. وزير الرياضة يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

التفاصيل الكاملة لـ عملية درع طروادة .. الفخ الأكبر للجريمة المنظمة في العالم.. كيف تعاون أكثر من 16 جهاز مخابرات في عملية واحدة.. هكذا أسقط تطبيق هاتف محمول عمالقة الإجرام

فصل 2000 طالب.. القصة الكاملة لكارثة تجارة الإسكندرية

القوات المسلحة تعلن عن وظائف جديدة شاغرة .. تعرف على الشروط والتفاصيل

البحوث الفلكية: عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وهذه درجة قوتها

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

توقف حركة القطارات في بنها بسبب خروج عربة قطار عن القضبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

اﻟﻤﺰﻳﺪ