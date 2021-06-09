إيمي طلعت زكريا تدعم حورية فرغلي بهذه الكلمات

نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، صورة جمعتها بالفنانة حورية فرغلي.

وعلقت “إيمي ” على الصورة قائلة : الجميلة حوريه فرغلي كان نفسى اقابلها من زمان علشان شايفه فيها الست القوية هى فعلا قويه وجميله بقلبها الأبيض اللى خلاها عدت بكل الظروف والأزمات دى ايه القمر طول عمرك جميله وقمر ، لو قدامك فرصة تدعم حد وتكون مصدر ثقته ف نفسه بالكلمة الحلوة ماتترددش علشان مش عارف كلامك بيفرق إزاى.

وكانت إيمى طلعت زكريا قد شاركت الفنان الراحل سمير غانم في بطولة اخر مسرحياته الزهر لما يلعب ، والتي عرضت مؤخراً على أحدى المنصات الالكترونية .

الزهر لما يلعب من تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، وشارك في بطولتها شيرين ورضا حامد وإيمان السيد ومنير مكرم.



