لأول مرة .. جامعة طنطا ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف الـ Qs البريطاني

قال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إنه تم إدراج الجامعة لأول مرة فى تصنيف (QS) البريطاني، والذي يضم أفضل الجامعات حول العالم، وجاءت في المركز 1201 دوليًا والخامس محليًا.



وأشار ذكي ـ فى بيان صحفي اليوم الأربعاء ـ إلى أن الجامعة حققت مراكز مختلفة في كل معيار من معايير التصنيف، حيث احتلت المركز 501 عالميًا في معياري السمعة الأكاديمية والتوظيفية، والمركز 601 في معيار الاستشهادات العلمية، كما حققت نفس الترتيب في معايير نسب أعداد الطلاب والطلاب الوافدين وأعضاء هيئة التدريس.



من جانبه، قال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف(QS) البريطاني يعد واحدًا من أهم ثلاثة تصنيفات دولية للجامعات، مؤكدًا أن جامعة طنطا ظهرت بنسخة التصنيف للعالم العربي فقط على مدار الأعوام السابقة، ولأول مرة تظهر بنسخة التصنيف العالمية هذا العام ما يعد إنجازًا غير مسبوق للجامعة.



وأكد اهتمام الجامعة بملف التصنيف الدولي ووضعه علي رأس أولوياتها نحو تحقيق هدفها للمنافسة في التصنيفات الدولية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً.