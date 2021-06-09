حقيقة تقدم مصر بملف لاستضافة كأس العالم 2030 .. وزير الرياضة يجيب

علق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الأنباء المتداولة بشأن تقدم مصر بملف للفيفا لاستضافة مونديال كرة القدم 2030 .

قال الدكتور أشرف صبحى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : لم نتقدم حتى الأن بملف لاستضافة مونديال كرة القدم 2030 .

وشدد صبحى على أن استضافة المونديال شرف لأى دولة وبالتأكيد سيأتي يوما نرى فيه كأس العالم لكرة القدم بمصر نظرا لقدرتنا على تنظيم أكبر البطولات العالمية في أى لعبة مثلما حدث فى مونديال اليد بمشاركة 32 دولة لأول مرة فى التاريخ وببلد واحد فى ظل جائحة كورونا ، وكذلك تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة وكأس الأمم الأفريقية للمنتخبات الأوليمبية بعدها مباشرة وبطولات العالم فى الرماية والجمباز والخماسي الحديث والدراجات وغيرها .

وأشار وزير الشباب والرياضة الى أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تمتلك بنية تحتية ومنشأت رياضية على أعلى مستوى جعلت من بلدنا مركزا عالميا لاستضافة البطولات القارية والدولية وأصبحنا نموذج يحتذى به في هذا الشأن .