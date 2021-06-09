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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور.. "طومان باى" بانوراما تاريخية في عروض مسرح الجنوب

عرض طومان باى
عرض طومان باى

أقيمت أولى العروض المصرية المشاركة في فعاليات مسابقة عروض المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة فى دورته الخامسة المقامة حالياً بأسيوط، وتستمر حتى 11 يونيو، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ، مؤسسة مصر الخير، جامعة أسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى،  مؤسسة الهدف للدعاية، حيث أقيم عرض "طومان باى" بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة أسيوط، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار مجلس الوزراء، وبنصف الطاقة الاستيعابية.

طومان باى

وشهد العرض التزام الحمهور بتعليمات إدارة المهرجان بالجلوس فى الأماكن المخصصة مراعاة لتطبيق التباعد الإجتماعى، العرض تأليف أحمد محمد حسن لفرقة كيان ارت، اخراج نور الدين عبدالله، وتفاعل الجمهور مع العرض كونه يرصد أحداث ويعرض بانوراما تاريخية، يستعرض فيها الكاتب كيف قاوم طومان باي سليم الفاتح وكيف كان محبا وعاشقا لمصر أرضا وشعبا بعيدا عن صراع الحكم وكل الأحداث تدور في زنزانة طومان قبل إعدامه بليلة مستدعيا كل ما كان قبل إعدامه حبا في أرض المحروسة، بطولة  أحمد محمد حسن ونور عفيفي.

طومان باى

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وشهد حفل الافتتاح حضور الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، والفنان ضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط والوفد الفلسطينى والكاتب الصحفى  محمد الروبى وعدد من القيادات التنفيذية  بالاضافة الى الوفد الفلسطينى المشارك فى المهرجان.

واختتمت فعاليات حفل الافتتاح بعرض فنى من التراث قدمته الفرقة الفنية للفنون الشعبية، حيث لاقت فقراتها تفاعلا من جانب الحضور وأضافت مزيداً من البهجة للفعاليات.

المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب هيثم الهوارى مسرح الجنوب محافظة أسيوط فرقة الأراجوز

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