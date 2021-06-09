الدنيا زحمة .. مي سليم تتذمر من التكدس المروري

شاركت الفنانة مي سليم ، جمهورها بصورة جديدة من سيارتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

وعبرت مي سليم ، عن تذمرها من الزحام المروري، وكتبت معلقة من خلال صورتها: "الدنيا زحمة زحمة".

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعد مسلسل "لحم غزال" ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير "هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز” .