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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تسجيل أول إصابة في أمريكا.. أعراض فيروس هانتا القاتل

أعراض فيروس هانتا
أعراض فيروس هانتا الرئوي

عاد فيروس هانتا للظهور مجددًا؛ مع إعلان ولاية ميشيغن الأمريكية تسجيل أول حالة إصابة بـ فيروس هانتا الرئوي، وهو مرض تنفسي قاتل يصيب البشر من خلال ملامسة القوارض المصابة أو من الهواء المحمل برذاذ بول الفئران، وفيما يلي سنقوم بذكر أعراض فيروس هانتا القاتل….
 

أعراض فيروس هانتا الرئوي


وتعد متلازمة فيروس هانتا الرئوية مرضًا معديًا يتسم بأعراض شبيهة بالأنفلونزا يمكن أن تترقى بسرعة لتؤدي إلى مشكلات تنفسية يحتمل أن تهدد الحياة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي. 
 

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وتستطيع أنواع عدة من فيروسات هانتا التسبب في الإصابة بمتلازمة فيروس هانتا الرئوية، وتحملها عدة أنواع من القوارض، وخاصة الفأر الغزلاني، ويصاب المرء بالعدوى بصفة أساسية عن طريق تنفس هواءً ملوثًا بفيروسات هانتا والتي تفرز مع بول القوارض وفضلاتها.

 

أعراض فيروس هانتا الرئوي


وتعد خيارات العلاج محدودة، لذا إن أفضل حماية ضد متلازمة فيروس هانتا الرئوية هي تجنب القوارض وأماكن وجودها؛ حيث تتطور متلازمة الرئة لفيروس هانتا من خلال مرحلتين في المرحلة الأولى، ربما تعاني من علامات مشابهة للإنفلونزا وأعراضها والتي قد تشمل:

حمى وقشعريرة
نوبات الصداع وأوجاع العضلات
القيء، أو الإسهال أو ألم في البطن

وفي المراحل الأولى، فإنه من الصعب تمييز عدوى فيروس هانتا عن الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي أو حالات شائعة أخرى، ولكن بعد انقضاء ما بين أربعة إلى 10 أيام، تبدأ علامات وأعراض أكثر خطورة، وعادة ما يتضمن كل منها:

السعال الذي ينتج عنه إفرازات
ضيق النفس
السوائل المتراكمة داخل الرئتين
انخفاض ضغط الدم
انخفاض كفاءة القلب

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