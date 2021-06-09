متعة بصرية.. سفير السعودية بالقاهرة ينشر صورا من تاريخ مصر

نشر سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي؛ اليوم الأربعاء، عددًا من الصور على حسابه بموقع "تويتر"، التي تبرز تاريخ مصر الإسلامي وروعة العمارة بالقاهرة.

وتحت عنوان "متعة بصرية من مصر التاريخ"، نشر نقلي، على حسابه بموقع "تويتر"، صورة لمدخل شارع المعز بمنطقة الحسين، والتي توضح روعة العمارة الإسلامية وتفاصيلها الممتعة.

كما نشر صورة أخرى لأحد المساجد التاريخية بالقاهرة، وجواره تظهر قلعة صلاح الدين الأثرية، ومبنى أثري مصري بمنطقة وسط البلد الشهيرة.



