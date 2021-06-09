نائب :٧ سنوات من الإنجازات و المشروعات الرئاسية تمهد الطريق إلى الجمهورية الجديدة

اكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، و نائب دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر انه بعد مرور ٧ سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تغير شكل و ملامح الدولة المصرية في كافة المجالات بما يمهد الطريق الى الجمهورية الجديدة.

و قال السنباطي فى بيان صحفي له: " الرئيس السيسي حقق إنجازات كثيرة خلال فترة حكمه في كافة المجالات ، الأمنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، و نجحت مصر في مكافحة الإرهاب ، و في تحقيق الإصلاح الاقتصادي الامر الذي انعكس على استقرار الدولة المصرية " .

وقال النائب عمرو السنباطي : " الرئيس السيسي نجح فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية إلى فرص تنموية لبناء " الجمهورية الجديدة " التي يسعى لها ، مضيفا " القيادة السياسية قدمت للعالم نموذج فى الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية .

و قال السنباطي :" الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية ، لم يغفل محور العدالة الاجتماعية و راعي حقوق البسطاء من خلال الإجراءات و المشروعات و المبادرات التي تهتم بالارتقاء بأوضاعهم ، مثل حياة كريمة و المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بالإضافة الى التخلص من العشوائيات و نقل المواطنين من الأماكن الخطرة لاخرى اكثر امانا .

و أضاف النائب عمرو السنباطي أن الإصلاح السياسي ساهم في تمثيل كافة الفئات المجتمعية في المجالس النيابية ، و اصبح للشباب و المرأة تواجد غير مسبوق في مجلسي الشيوخ و النواب ".

و أشار السنباطي إلى ان جهود القيادة السياسية استعادت مكانة مصر دوليا ، و انعكست بوضوح على قوة النفوذ المصري إقليميا و دوليا ، بما يدعم الامن القومي المصري و امن الدول العربية الشقيقة " .

و اكد السنباطي ان الرئيس دائما يسابق الزمن لإنجاز المشروعات القومية الكبرى ، بما يدعم خطط التنمية و يخدم الأجيال القادمة و يرفع شعار بناء الأنسان و تحقيق الاكتفاء الذاتي ، و يحقق طفرة واضحة في مختلف القطاعات.

و اختتم قائلا :" المشروعات التي انجزها الرئيس كثيرة و لا يمكن حصرها في هذه السطور لكنها حقا تنقل مصر الي الجمهورية الجديدة " .