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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب :٧ سنوات من الإنجازات و المشروعات الرئاسية تمهد الطريق إلى الجمهورية الجديدة

النائب عمرو السنباطي
النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن

اكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، و نائب دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر انه بعد مرور  ٧  سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  تغير شكل و ملامح الدولة المصرية  في كافة المجالات بما يمهد الطريق الى الجمهورية الجديدة.

و قال السنباطي فى بيان صحفي له: " الرئيس السيسي حقق إنجازات كثيرة خلال فترة حكمه في كافة  المجالات ، الأمنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، و نجحت مصر في مكافحة الإرهاب   ، و في  تحقيق الإصلاح الاقتصادي الامر الذي انعكس على استقرار الدولة المصرية " .

وقال النائب عمرو السنباطي : " الرئيس السيسي نجح فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية إلى فرص تنموية لبناء  " الجمهورية الجديدة " التي يسعى لها ، مضيفا " القيادة السياسية قدمت للعالم نموذج فى الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية .

و قال السنباطي :" الإصلاح الاقتصادي  الذي قامت به الدولة المصرية ، لم يغفل محور العدالة الاجتماعية و راعي حقوق البسطاء من خلال الإجراءات و المشروعات و المبادرات التي تهتم بالارتقاء بأوضاعهم ، مثل حياة كريمة و المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بالإضافة الى التخلص من العشوائيات و نقل المواطنين من الأماكن الخطرة لاخرى اكثر امانا .

و أضاف النائب عمرو  السنباطي أن الإصلاح السياسي ساهم في تمثيل كافة الفئات المجتمعية في المجالس النيابية ، و اصبح للشباب و المرأة تواجد  غير مسبوق في مجلسي الشيوخ  و النواب ".

و أشار  السنباطي إلى ان جهود القيادة السياسية  استعادت مكانة مصر دوليا ، و انعكست  بوضوح على  قوة النفوذ المصري إقليميا و دوليا  ، بما يدعم الامن القومي المصري و امن الدول العربية الشقيقة " .  

و اكد  السنباطي ان الرئيس دائما  يسابق الزمن لإنجاز المشروعات القومية الكبرى ، بما يدعم خطط التنمية و  يخدم الأجيال القادمة و يرفع شعار بناء الأنسان و تحقيق الاكتفاء الذاتي  ، و يحقق طفرة واضحة في مختلف القطاعات.

و اختتم قائلا :" المشروعات التي انجزها الرئيس كثيرة و لا يمكن حصرها في هذه السطور لكنها حقا تنقل مصر  الي الجمهورية الجديدة " .

الإصلاح الاقتصادى الرئيس عبد الفتاح السيسي العشوائيات المشروعات القومية الكبرى الجمهورية الجديدة

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