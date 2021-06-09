السفير الفرنسى: بدون مصر لم نكن سنحصل على وقف إطلاق النار فى فلسطين

قال ستيفان روماتيه ، السفير الفرنسى ب القاهرة، إنه يجب الثناء على الدور الذى لعبته مصر فبدون مصر ، لم نكن لنحصل على وقف إطلاق النار الذى مر عليه بالفعل أسبوع، فقد لعبت مصر دورأ رئيسيأ بفضل اتصالاتها مع إسرائيل مع مختلف الأطراف الفلسطينية ولا سيما مع حماس.



وأضاف روماتيه ، خلال تقرير خاص عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن هذا الأمر يلقى الضوء على الدور الذى لا غنى عنه لمصر فى المنطقة ، وأن الحصول على وقف إطلاق النار هو أمر حسن ولكن هناك ثلاث أولويات أخرى أولا يجب تقوية وقف اطلاق النار والعمل من أجل استمرار سريانه ، وتجرى مصر حاليأ جولات دبلوماسية مكوكية مع إسرائيل ومختلف الكيانات الفلسطينية من أجل تثبيت وقف اطلاق النار الهش ف الأولوية فى العمل من أجل أن يستمر.

وتابع أن سريان وقف اطلاق النار أطول فترة ممكنة أما الأولوية الثانية ونحن نعمل بصددها ب التعاون الوثيق مع مصر ودول أخرى لاسيما الأردن فهى تتعلق ب المساعدات الانسانية واعادة الاعمار فى غزة .