قبل تهريبها للسعودية.. النمسا تضبط شحنة من مخدر الكبتاجون اللبناني

ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة النمساوية ضبطت 30 طنا من مخدر "الكبتاجون اللبناني"، قبل تهريبها إلى المملكة العربية السعودية.

وحسب الصحيفة السعودية، أوقفت الشرطة النمساوية، عددا من المشتبه بهم، قبل تهريب الحبوب إلى المملكة.

يأتي ذلك، في ظل حملة مكثفة تقودها السعودية لمنع إدخال الكبتاجون إلى البلاد.

وحظرت الرياض في أبريل الماضي استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، بعدما ضبطت السلطات المعنية، شحنة من حبوب الكبتاجون المخدرة داخل الخضروات والفواكه.