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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل تهريبها للسعودية.. النمسا تضبط شحنة من مخدر الكبتاجون اللبناني

حبوب الكبتاجون
حبوب الكبتاجون

ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة النمساوية ضبطت 30 طنا من مخدر "الكبتاجون اللبناني"، قبل تهريبها إلى المملكة العربية السعودية.

وحسب الصحيفة السعودية، أوقفت الشرطة النمساوية، عددا من المشتبه بهم، قبل تهريب الحبوب إلى المملكة.

يأتي ذلك، في ظل حملة مكثفة تقودها السعودية لمنع إدخال الكبتاجون إلى البلاد.

وحظرت الرياض في أبريل الماضي استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، بعدما ضبطت السلطات المعنية، شحنة من حبوب الكبتاجون المخدرة داخل الخضروات والفواكه.

لبنان.. ضبط شحنة مخدرات في مطار بيروت

لبنان.. إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى السعودية

السعودية الكبتاجون اللبناني الكبتاجون لبنان كبتاجون المملكة العربية السعودية

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