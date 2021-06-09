مهرجان مسرح الجنوب يقدم عروض الربابة والسمسمية فى مقاهى أسيوط.. صور

فى تقليد جديد تتبعه إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة فى دورته الخامسة المقامة حاليا فى محافظة أسيوط وتستمر حتى 11 يونيو الحالى، تقدم لأول مرة برنامج "حكاوى القهاوى" .

وهى عبارة عن تقديم عروض فنية فى مقاهى المحافظة، وسط إجراءات احترازية مشددة وفقا لما اعلنه مجلس الوزراء، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، جامعة أسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية.

الربابة

يقدم برنامج "حكاوى القهاوى" أول عروضه فى الثامنة مساء الثلاثاء بمقهى الإمبراطور بنزلة عبد اللاه، ويتضمن البرنامج عروض السمسمية لفرقة شباب النصر بورسعيد المكونة من: محمود عبده غندر - عازف سمسمية، محمد السيد صديق - مغني تراث، محمد يحيى محروس - عازف إيقاع.

الربابة

وتقدم الفرقة مجموعة من أهم اغانى السمسمية وهى : افتتاحية من أغاني القنال والبحر ( من بورسعيد للاسماعيلية من اسماعيلية للسويس - احنا البمبوطية - لمو يا جدعان صيد امبارح - طازا وعال يا ام الخلول )، وكذلك مجموعة من اغاني المقاومة أثناء عدوان ١٩٥٦ ( بورسعيد الوطنية- بحروف من النور و حروف من النار-بورسعيد شباب ورجال)، وأيضا أغاني التراث والضمة ( نوح الحمام و الإمري- زارني المحبوب- يا حادي العيس - يا جمع صلي)، بالإضافة إلى مجموعة من اغاني السمسمية الحديثة والمعاصرة ( احنا البورسعيدية ولاد الميه - في العزبة و راس البر - الليلة ليلة جميلة).

وشهد حفل الافتتاح حضور الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، والفنان ضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط والوفد الفلسطينى والكاتب الصحفى محمد الروبى وعدد من القيادات التنفيذية بالاضافة الى الوفد الفلسطينى المشارك فى المهرجان.

واختتمت فعاليات حفل الافتتاح بعرض فنى من التراث قدمته الفرقة الفنية للفنون الشعبية، حيث لاقت فقراتها تفاعلا من جانب الحضور وأضافت مزيداً من البهجة للفعاليات.