الجزائر ..رئيس الوزراء يستقبل نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

استقبلرئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد (الوزير الأول) اليوم الأربعاء، بمطار هواري بومدين الدولي، كلا من موسى الكوني والسيد عبد الله اللافي، نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، حسبما جاء في بيان للوزارة الأولى.

وجاء في البيان بحسب وكالة الانباء الجزائرية أن الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، استقبل اليوم بـ مطار هواري بومدين الدولي، نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبد الله اللافي، اللذان يؤديان يومـي 09 و 10 يونيو الجاري زيارة رسمية إلى الجزائر.

وحضر مراسم الاستقبال كل من وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد كمال بلجود.