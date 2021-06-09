تجديد حبس الأم المتهمة بقتل طفلها بالشرقية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس بمحافظة الشرقية، تجديد حبس الأم المتهمة بقتل طفلها الرضيع 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية قررت تشريح جثة طفل رضيع بها أثار تهشيم بالرأس عقب إتهام الأب زوجته والدة الطفل بقتله والهروب من المنزل، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بوصول "خ" طفل عمره 3 أشهر جثة هامدة، نتيجة تهشم بالرأس وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4115 المحضر جنح قسم شرطة بلبيس.

وبالانتقال والفحص وبسؤال "م ع ع" 44 سنة مقيم بندر بلبيس، اتهم زوجته "م ع" 24 سنة ربة منزل، مقيمة بندر بلبيس، بالتسبب فى وفاة الطفل، والهروب من المنزل حيث تركت الطفل على السرير، وعند عودة الزوج من عمله وجد الطفل على السرير وأثار الدماء تنزف من فمه وعيناه وفارق الحياة

وعلي جانب اخر فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام حكمها بالسجن 5 سنوات لشقيقين وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لتعديهما بالضرب على عامل زراعى، محدثين له عاهة مستديمة بنسبة 100% شلل نصفى.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد ورود بلاغا من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول" عبد الكريم ح" 62 سنة عامل زراعى مقيم قرية قاويشة مركز ديرب نجم، مصابا بطعنات وإصابات متفرقة بالجسد، إثر التعدى عليه بسلاح أبيض سكين وقطعة خشبية.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحريات رجال مباحث مركز ديرب نجم، إلى قيام " محمود ع " 36 سنة سائق وشقيقه" عبد المجيد" 35 سنة صاحب محل فراخ، مقيمين قاويشة مركز ديرب نجم، بارتكاب الواقعة إثر نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهمين تطورت إلى مشاجرة فيما بينهم قام على أثرها المتهمان بالتعدى عليه محدثين إصابته.

وتبين من تقرير الطب الشرعى أن إصابة المجنى عليه فى الأصل ذات طبيعية حدثت من المصادمة بجسم صلب له حافة حادة وطرف مدبب، وتخلف لديه جراء إصابته بشلل نصفى بالطرفين السفليين وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 100 %

تم ضبط المتهمين وإحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 14344 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة ديرب نجم والتى أصدرت حكمها المتقدم.