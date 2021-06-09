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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف ورئيس قضايا الدولة يفتتحان المبنى الجديد للهيئة بالمحافظة

محافظ بني سويف ونائب
محافظ بني سويف ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 

 

شارك  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في افتتاح  مبنى هيئة قضايا الدولة بمدينة بني سويف شرق النيل ، الذي  يضم عددا من الطوابق العلوية وطابق أرضي، ويشمل فرعين: أحدهما  للقضايا المدنية و الآخر للقضايا الإدارية .

 

 وذلك في حضور المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ ، والمستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القطاع ، والمستشار صلاح عبد الرؤوف رئيس فرع قضايا الدولة أول  وعدد من السادة المستشارين من أعضاء المجلس الأعلى بالهيئة والتنفيذيين

 

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وأعرب المحافظ عن سعادته وحرصه على المشاركة في افتتاح  مبنى هيئة القضايا الدولة ، الهيئة التي  تعتبر كيانا قضائيا أصيلا وتاريخيا، ومدرسة قضائية لها ثقلها المحلي والإقليمي  والتاريخ المشرف، حيث تعد أقدم هيئة قضائية مستقلة فى مصر ، والتي يعود إنشاؤها إلى عام 1876 ، مشيدا بما تقوم به الهيئة من جهود في الحفاظ على المال العام، وتمثيلها الدولــة في الدعاوى والمنازعات، فضلا عن دورها الكبير في تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها،بجانب الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة .

 

وأكد محافظ بني سويف على أن أهم ما يميز منظومة العمل بالدولة في الفترة الحالية هي الروح التي تسود كافة مؤسسات الدولة ، ومنظومة الفريق الواحد والتكامل بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة ، مشيرا إلى تكليفات  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائمة للحكومة وأجهزة الدولة بالعمل كأسرة واحدة لتحقيق هدف واحد هو مصلحة الوطن والمواطن .

 

ومن جانبه أوضح رئيس هيئة قضايا الدولة أن إنشاء مقار وفروع للهيئة في المحافظات يأتي في إطار التأكيد على دورها في الدفاع وصون المال العام، وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذي يدفع بكافة الجهود الهادفة نحو الحفاظ على المال العام وتكامل منظومة العمل بالدولة .

 

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