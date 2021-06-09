محافظ المنوفية: نفذنا 80 مشروعا بتمويل يزيد عن 16 مليون جنيه خلال مايو الماضى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أن فرص العمل التي وفرها برنامج " مشروعك "، خلال شهر مايو الماضي بلغ 100 فرصة عمل ، من خلال تنفيذ حوالي 80 مشروع بتمويل 16 مليون و 244 ألف و 900 جنيه ، مؤكداً علي ضرورة تشجيع الشباب علي ممارسة العمل الحر والمشاركة في مبادرة " مشروعك ".

ووجه أبو ليمون ، القائمين علي برنامج " مشروعك " بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج ، ومؤكداً علي ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض ، علي أن يتم توفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.



وأشار المحافظ ، إلي أن الهدف من " مشروعك " هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوي المعيشة ، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من سوق العمل ، وذلك من أجل تعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.