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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ومؤسسة بوابتك للخير للتنمية

صدى البلد

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة بوابتك للخير للتنمية، وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و أحمد حسين محمد رئيس مجلس الأمناء مؤسسة بوابتك للخير.

 

وتشمل بنود البروتوكول قيام مؤسسة بوابتك للخير، بتقديم مساعدات مادية أو عينية لطلاب الجامعة الأكثر احتياجا من خلال مبادرة "أبناؤنا مستقبلنا" التى دشنتها المؤسسة عام ٢٠١٨، كما تقدم المؤسسة بعض المكافآت لدعم المشروع القومى لمشاركة الطلاب فى التعاقد الحر لمحو الأمية تحت إشراف الجامعة، وتقوم المؤسسة بتوفير منح أو فرص تدريبية للطلاب فى مجال ريادة الأعمال.

 

هذا وتساهم الجامعة مع المؤسسة فى دعم المشروعات التنموية لمباردة "حياه كريمة" فى المجالات المختلفة داخل نطاق المحافظة، وتقوم الجامعة بتقديم الاستشارات التقنية والعلمية والصحية والهندسية والقانونية المختلفة التى تطلبها المؤسسة.

 

حضر توقيع البروتوكول الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية.

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