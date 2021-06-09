رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان امتحانات كلية الهندسة شبين الكوم

تفقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لجان الامتحانات بكلية الهندسة بشبين الكوم ضمن جولاته التفقدية من بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى الحالى، ومتابعة سير الامتحانات بجميع كليات الجامعة.

هذا وقد شدد مبارك على الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا وتطبيق جميع القواعد المتبعة، والتأكد من تواجد الأساتذة والمراقبين والأطباء المكلفين بالتواجد لمتابعة أى طوارىء واتخاذ اللازم، متمنيا التوفيق لجميع أبنائه الطلاب.