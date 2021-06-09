السيطرة على حريق محدود نشب بأشجار بمحيط متحف عرابي بالزقازيق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق محدود نشب بمحيط متحف أحمد عرابي بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمحيط متحف أحمد عرابي بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد محمد العادلي، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وأفادت المعاينة الأولية نشوب الحريق في أشجار بمحيط المتحف، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية وجاري تحرير محضر بالواقعة.