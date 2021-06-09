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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجموعة مكسيم تعلن استراتيجية جديدة نحو استثمار مستدام

صدى البلد

أعلنت مجموعة مكسيم للاستثمار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بالقاهرة عن إطلاق خطتها الاستراتيجية الجديدة والمتكاملة والتي ستعمل على تحفيز عملية التحول التي تمر بها المجموعة في الوقت الحالي.


و تسعى هذه الخطة الاستراتيجية لوضع أولويات جديدة للأسواق التي تعمل بها الشركة والتي ستكون أكثر صلة بمجالات أعمالها، وهو ما سيساعدها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل ودعم إمكانيات نموها المستقبلي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من بنيتها التحتية المتميزة وزيادة سرعة تحرك وديناميكية وتفاعل الشركة مع ظروف ومتغيرات السوق، وأخيرًا تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية.

وتعليقًا على ذلك، أعلن الدكتور محمد كرار-رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار : "إنّ ظروف الاقتصاد الكلي والمعطيات السوقية الحالية والمنافسة الشرسة تقتضي اتخاذ المزيد من الإجراءات الموجهة لتخصيص رأس المال. فإذا كنا نضمن في الماضي تحقيق النمو المستقبلي من خلال معدلات التوغل والانتشار السوقي المنخفضة، فإنّ النضج الحالي للسوق وظهور عدد كبير من المنافسين الجدد والخضوع لقواعد مختلفة عن الماضي، أصبح يتطلب منهج استراتيجي أكثر تخصصًا وتركيزً"    .

 

و وتابع قائلا : يتضمن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة اتخاذ عدد من القرارات الهامة على المدى القصير والتي تتضمن سرعة تعديل نماذج الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات وإعادة التفكير في تعديل الأنشطة التشغيلية والدخول لأسواق ومنتجات جديدة وأخيرًا تحسين تجربة العملاء.  

مكسيم للاستثمار نمو مستدام محمد كرار التحول الرقمي

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