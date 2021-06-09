حملة نظافة مكبرة في مدينة الأقصر ... صور

استهدفت منطقة الحزام الأخضر

أعلن العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر؛ أنه تم تنفيذ حملة نظافة وتجميل موسعة صباح اليوم الأربعاء، استهدفت منطقة الحزام الأخضر ، وذلك في إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل.

وأسفرت الحملة عن رفع ١٠ أطنان تراكمات صلبة ومخلفات مباني.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه يتم متابعة أعمال نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية بصفة مستمرة، وذلك إلى جانب تكثيف حملات النظافة، مع التخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ياتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتكثيف الحملات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،

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