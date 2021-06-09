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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصر سالم : الدولة تنفق المليارات لتعمير سيناء وتنميتها بعد مهمة القضاء على الإرهاب

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

قال اللواء نصر سالم ، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ، إن كل ما يحدث فى سيناء خطة من الاخوان بالتنسيق مع جهات أجنبية لها أجندات.

 

وأضاف " سالم " خلال حواره المذاع على فضائية ام بى سى مصر ٢ ، ببرنامج صباحك مصرى ، أن إحباط كل هذه المحاولات ليس بجهد من الجيش والشرطة فقط وانما بمنظومة الدولة بالكامل يتم مواجهة هذا الإرهاب .

 

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت فى إجهاض مخطط الإخوان وحلفائهم بالخارج والقضاء على الإرهاب في سيناء .

 

وتابع أن الدولة تنفق المليارات لتعمير سيناء وتنميتها بعد مهمة القضاء على الإرهاب .

الدولة الدولة المصرية الإرهاب في سيناء إحباط الجيش الإخوان

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