نصر سالم : الدولة تنفق المليارات لتعمير سيناء وتنميتها بعد مهمة القضاء على الإرهاب

قال اللواء نصر سالم ، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ، إن كل ما يحدث فى سيناء خطة من الاخوان بالتنسيق مع جهات أجنبية لها أجندات.

وأضاف " سالم " خلال حواره المذاع على فضائية ام بى سى مصر ٢ ، ببرنامج صباحك مصرى ، أن إحباط كل هذه المحاولات ليس بجهد من الجيش والشرطة فقط وانما بمنظومة الدولة بالكامل يتم مواجهة هذا الإرهاب .

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت فى إجهاض مخطط الإخوان وحلفائهم بالخارج والقضاء على الإرهاب في سيناء .

وتابع أن الدولة تنفق المليارات لتعمير سيناء وتنميتها بعد مهمة القضاء على الإرهاب .