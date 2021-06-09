أخصائى فيروسات: كورونا دائم التغير.. ووعى المواطن أكبر لقاح لمواجهة الفيروس

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات، إن وباء كورونا دائم التغير لذا وجهت منظمة الصحة العالمية بأن يكون التطعيم بلقاح كورونا شامل كافة دول العالم و بأسرع ما يكون لافتا إلى أن الفيروس فى الهند ظهر بشكل مختلف باثنين من التغيرات الجينية .



وأضاف “ شاهين ” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن بريطانيا شهدت طفرة فى فيروس كورونا وكلما تأخر تطعيم لقاح كورونا ينتج عنه ظهور تحورات أخرى فى الفيروس ، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى أكد أنه يجب الوصول بهاية العام لتطعيم 40% من سكان العالم وهذا يعد انجازا فى مجابهة الفيروس

وأشار إلى أن وعى المواطن يعد أكبر لقاح لمواجهة الفيروس وانه لا أحد فى أمان طالما أن العالم ليس آمنا ، لافتا إلى أن تطعيم الأطفال شئ هام للغاية.



