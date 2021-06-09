السجن ٣ سنوات لسماك يتاجر فى الأفيون بالعمرانية

قضت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين جمال عدلي أبو حليقة، ومختار العشماوي، وسكرتارية محمود متولي، وسعيد برغش، بمعاقبة سماك بالسجن لمدة ٣ سنوات، لاتهامه باحراز مخدر الافيون بهدف الاتجار فيه بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وكان المستشار يحيى فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أحال القضية رقم ١٠٤٢١ لسنة ۲۰۲۰ جنايات العمرانية، والمقيدة برقم ٢٠٣٤ لسنة ٢٠٢٠ كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها أحمد ع م ح، محبوس، ٣٠ سنة، سماك إلى المحاكمة الجنائية.

واتهمت النيابة العامة المتهم باحرازه بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة، بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الافيون" في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

بنـاء عـليـه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد : ۱، ۲ ۱/۷۰ ٠ ٢٤ /١ بند أ ٠ ١/٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لستة 1960 المعدل بالقانون رقـم ١٢٢ لسنة 1989 والبند رقم (9) من القصر الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة ۱۹۹۷.

وشهد النقيب عبد الرحمن أحمد محمد بن أحمد، ٢٦ سنة، معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بالأتجار في المواد المخدرة فأستصدر أذنا من النيابة العامة ويتنفيذه ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر الافيون المخدر وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول و مبلغ مالي و بعرض المضبوطات عليه أقر بأحرازه للمواد المخدرة بقصد الأتحار والهواتف المحمول لتسهيل الأتصال بالعملاء والمبلغ المالي حصيلة تجارته .

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المادة السمراء للأفيون المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات.