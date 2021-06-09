بعد الساحل الشمالي.. محمد صلاح يبدأ رحلة بحرية في الجونة

واصل محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب استمتاعه بـ اجازته في مصر خلال الفترة الحالية.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” صوره له على يخت في مدينة الجونة.

وفاجأ نجم ليفربول الانجليزي ، ومنتخب مصر اللاعب محمد صلاح ، أهالي مدينة الجونة اليوم بظهوره بمارينا أبو تيج بمنطقة الجونة، وذلك للخروج الى رحلة بحرية على واحدة من المراكب السريعة الخاصة بمدينة الجونة.

وأبحرت الرحلة البحرية إلى منطقة شعاب "بيوض" والتي تقع شمال الغردقة وتتمتع بخصوصية، حيث لا تذهب إليها سوى المراكب الخاصة والأعداد القليلة.

نشر اللاعب المصري محمد صلاح صوره له، لم يعرف ولم يتحدد مكانها حتى الآن على أحد الشواطئ الموجودة بمصر، ولم يكشف عن المكان المتواجد به، ولكن ظهر اليوم خلال انطلاقه رحلة بحرية من أجل الاستمتاع بمياه مدينة الغردقة، حيث يقيم باحدى الفيلل الموجودة بمنطقة الجونة.

حضر محمد صلاح ، إلى الجونة مدينة الغردقة من خلال سيارة خاصة ليلة أمس ، وأقام بإحدى الفيلل الخاصة بأصدقائه.