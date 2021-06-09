تكريم الطلاب الوافدين الفائزين في المسابقة الأولى للمواهب عبر الانترنت بجامعة عين شمس



كرم، اليوم، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، الفائزين في المسابقة الأولى للمواهب عبر الإنترنت للطلاب الوافدين والتي نظمتها إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين بالجامعة .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني والدكتور عبد الفتاح سعود و إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و والتعاون الاكاديمي والدكتورة شيروت الأحمدي مدير إدارة الوافدين والاساتذة الزائرين بالجامعة ، بحضور أ.د. ناجي عبد المؤمن عميد كليه الحقوق ، أ.د. سلوى رشاد عميد كلية الالسن ، أ.د. محمد رجائى عميد كلية العلوم ، أ.د. اشرف عمر عميد كلية الطب وا.د. كريم البطوطى وكيل كليه طب الأسنان لشؤون التعليم والطلاب وا.د. اشرف أبو خلف وكيل كلية طب الأسنان للدراسات العليا والبحوث وا.د. هبه الله سعيد وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب.



رحب الدكتور عبد الفتاح سعود بالطلاب الوافدين متمنيًا لهم دراسة موفقة متميزة في رحاب جامعة عين شمس، مؤكدا أن تميز جامعة عين شمس ليس فقط في العلم والمعرفة ولكن أيضا في اهتمام الجامعة بكل ما يبنى شخصية الطالب من خلال العلم و الثقافة والفن و التى تظهر خريج جامعة عين شمس بشخصية متكاملة مميزة .



وأضاف أن المسابقات القادمة ستجمع كافة طلاب الجامعة ولن يتم تخصيصها للطلاب الوافدين ، مما سيتيح لهم الفرصة للاندماج مع زملائهم المصريين ، بالإضافة إلى دمجهم بصورة أكبر في المجتمع، إلي جانب تبادل الخبرات والثقافات مع زملائهم ، مشيدا بما قدمه الطلاب خلال المسابقة من ابداعات فنية .



كما قدمت الدكتورة شهيرة سمير الشكر للأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود على دعمه المستمر للطلاب ، مشيدة بدور إدارت الوافدين بالكليات المختلفة ، مقدمة الشكر لكل من بالجامعة ،أ.د.نيرة مصطفى كلية الطب ، د. اسماء على بيومى كلية العلوم ، د. ريم الطنانى كلية طب الأسنان وأ. هدى محمود كلية الحقوق و د. الهام محمود كلية الالسن ود.عبد العزيز محمود مدير وحدة رعاية الوافدين.



وأوضحت أ.د. شيروت الأحمدي أن المسابقة التى استمرت على مدار أسبوع شهدت مشاركه 25 طالب وطالبه بأعمالهم الفنية الأصلية بما في ذلك اللوحات والرسومات والتصوير الفوتوغرافي وعروض العزف على آله موسيقية والغناء.



وأضافت أن لجنه التحكيم تكونت من أساتذة متخصصين من كلية التربية النوعية بالجامعة تحت إشراف أ.د. أماني حنفي مدير إدارة الوافدين بالكلية.



وقد تم تكريم الطلاب الفائزين ومنحهم جوائز الإبداع وجوائز نقدية ، كما حصل جميع المشاركين في المسابقة على شهادات معتمده من الجامعة.



وكانت نتائج المسابقة كالتالي ففي مجال الرسم حصلت الطالبة هاله خالد بكليه طب الاسنان ( اليمن ) على المركز الأول و الطالبة آسيا أيوب كامل كليه الطب ( الهند ) على المركز الثاني ، والمركز الثالث كان من نصيب الطالبة هديل عبد الكريم بكليه طب الاسنان ( سوريا).



أما في مجال التصميم فقد حصلت الطالبة حنان اللبابيدي كلية العلوم (سوريا) على المركز الأول، المركز الثاني حصل عليه الطالب عبد العزيز وائل كليه الألسن (فلسطين ) والمركز الثالث حصلت عليه الطالبة أفره أفران كلية الطب ( الهند)



وفي مجال التصوير الفوتوغرافي كان المركز الأول من نصيب الطالبة أسيا ايوب خان كلية الطب ( الهند)

والمركز الثاني الطالب أحمد محمد الزيني كلية الطب ( سوريا) والمركز الثالث الطالبة حنان اللبابيدي كلية العلوم (سوريا ) .

وفي مجال الغناء نيون جاتشان كوك كلية الحقوق (جنوب السودان ) .وفي مجال العزف فازت الطالبة رهف عبد الرحمن سرور كلية الطب (سوريا).