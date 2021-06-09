مدرب الإسماعيلى يعدد مزايا التوقف الدولى قبل استئناف الدوري

أشاد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى باستغلال فريقه لفترة التوقف الدولى لتحقيق أفضل إعداد ممكن للفترة المقبلة .



وقال حمد إبراهيم إن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال نجح فى استغلال فترة التوقف الدولى بشكل مميز فى الارتقاء بالمستوى البدنى للاعبين وتجهيز بشكل جيد إلى المرحلة المقبلة .



وأضاف أن التوقف الدولى أتاح للجهاز الفنى للإسماعيلى المزيد من الوقت من أجل تحقيق أفضل انسجام بين اللاعبين بجانب أن التوقف كان فرصة للراحة أيضا والتقاط الأنفاس من ضغط المباريات المتتالى بمسابقة الدوري الممتاز .



وعلى الجانب الأخر ، يلتقى الإسماعيلي ناديي البنك الأهلي والمقاولون العرب وديًا أيضًا خلال الأيام المقبلة، و ذلك استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ١٧ من شهر يونيو الجاري في إطار الجولة السادسة و العشرون من الدوري العام.

ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.