شيكابالا وطارق حامد يتدخلان لإقناع ساسى بالعودة للزمالك

تدخل الثنائى شيكابالا قائد الزمالك وطارق حامد لاعب وسط الفريق المخضرم لإقناع زميلهما الدولى التونسى فرجانى ساسى بالعودة للقاهرة عقب إنتهاء مشاركته فى معسكر منتخب نسور قرطاج للجلوس على مائدة المفاوضات لتجديد عقده .

ووعد ساسى زميله شيكابالا وطارق حامد بالعودة للقاهرة فى السابع عشر من يونيو الجارى وحسم ملف تجديد عقده سواء بالبقاء أو الرحيل عن القلعة البيضاء .

وأكد الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك فى بيان رسمى بث عبر شاشة قناة النادى الفضائية أن الكابتن حسين السيد عضو اللجنة مكلف بملف كرة القدم بجانب فاروق جعفر أحد رموز النادي ونتشاور معهم قبل اتخاذ أي قرار مدروس، ونعقد عدة جلسات مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الفرنسي باتريس كارتيرون لمناقشة بعض الأمور الفنية بشأن احتياجات واللاعبين المعارين، والزمالك لديه فريق من أفضل الفرق في أفريقيا وسندعم الفريق بجانب الحفاظ على القوام الأساسي، والمدير الفني له كامل الحق فيما يخص الفريق الأول ولا تدخل من اللجنة في أي قرار.

وعن قرار التجديد لساسى فى الفترة السابقة قال لبيب : لم يتح للجنة الاجتماع بفرجاني ساسي لاعب الفريق بسبب ارتباط الفريق بمعسكرات خارج القاهرة بعد تولينا المسؤولية، ثم سافر بعدها اللاعب إلى تونس للانضمام لمنتخب بلاده، وقامت اللجنة بوضع مستحقات اللاعب في حسابه الشخصي بعد وصول خطاب من المحامي الخاص به للمطالبة بمستحقاته قبل نهاية الشهر الماضي، وهو ما حدث بالفعل”.

وأردف لبيب : للجنة جاهزة للتفاوض مع فرجاني ساسي لتجديد عقده، والاستمرار في الزمالك، وأخطرنا فرجاني ساسي أن الزمالك مستعد لتجديد عقده، لكن محامي اللاعب أوضح لنا أن عقده انتهى مع الزمالك، ولكن من وجهة نظرنا عقده ينتهي بنهاية الموسم، وتواصلنا مع وكيل اللاعب لحضوره للقاهرة للتفاوض معه إذا كان يرغب في البقاء، ولم نتلق ردا منه حتى الآن”.

وكشف أن فرجاني ساسي لم يخطر مسئولي النادي بموقفه سواء بالبقاء أو عدم تجديد عقده، وهو لاعب متميز لكن الزمالك لديه 30 لاعبا، والكرة حاليا في ملعبه إذا كان يرغب في التجديد حيث أن النادي مستعد للجلوس معه، والتفاوض على تجديد العقد بما فيه مصلحة الزمالك واللاعب، ونؤكد أن ساسي أكد على عودته لمصر لكنه لم يحسم موقفه.