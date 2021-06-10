نائب يتقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان بشأن تعمير سيناء

قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، لكى يحيله إلى لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بشأن تعمير سيناء.

واكد عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى الاستثمار والتنوع الجيوليوجى فى سيناء واستخدام القوانين فى الاستثمار ، مطالبا بأن يتم إنشاء هيئات بمجالس إدارات تخضع الجهاز المركزى للمحاسبات ، ضمن خطة الاستثمار فى سيناء.

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أننا فى حاجة الى خطط واضحة لتعمير سيناء ، من خلال جذب المستثمرين لبناء المصانع فى سيناء ، بهدف القضاء على البطالة ، حيث أن سيناء تمثل بعد أمن قومى لمصر.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن استمرار انعقاد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل .

وقال جبالى قبل رفع الجلسة البرلمانية اليوم للنواب: أمامنا عمل كثيف الأسبوع المقبل.

وكان المجلس قد وافق فى نهاية الجلسة البرلمانية اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة ، أن الاتفاقية تهدف إلي تكويل برنامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للإسهام في الجهود الرامية إلي دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات البعد الإنمائي والمزمع إنشاؤها في جمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية مما يؤدي إلى مكافحة البطالة والحد من الفقر من خلال توفير فرص عمل جديدة ، فضلا عن زيادة الإنتاج.