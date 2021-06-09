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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 924 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

التصرفات العقارية
التصرفات العقارية في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم، الأربعاء، أكثر من 924 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 276 مبايعة بقيمة 641.1 مليون درهم منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 167.88 مليون درهم و233 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 473.22 مليون درهم، وذلك وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات.

 

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

 

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وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

 

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 219.95 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 103.2 مليون درهم و67 رهن فلل وشقق بقيمة 116.74 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 48 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 27 مليون درهم.

 

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 63.5 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 26 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الثالثة بقيمة 25 مليون درهم.

 

التصرفات العقارية دائرة الأراضي والأملاك بدبي مبايعات الأراضي مبايعات الشقق مرسى دبي

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