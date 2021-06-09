مسرح الجنوب يكرم سناء شافع فى حفل الختام

قررت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب في دورته الخامسة المقامة بأسيوط برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، إقامة تكريم خاص لاسم الراحل الفنان الدكتور سناء شافع ابن محافظة أسيوط، فى حفل ختام المهرجان يوم الجمعة المقبل 11 يونيو، لما له من إسهامات بارزة في مجال المسرح.

وتستمر فعاليات المهرجان حاليا في قصر ثقافة أسيوط وعدد من المدن والقرى التابعة للمحافظة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

ويقام المهرجان برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، وجامعة أسيوط، ومؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، وجمعية الواى، ومؤسسة الهدف للدعاية.

الفنان سناء شافع ممثل ومخرج مسرحى مصري، وهو أحد أبناء قرية موشا التابعة لمحافظة أسيوط، حيث ولد وترعرع، وعاش بها ما يقرب من 10 سنوات، وبالرغم من انتقاله مع أسرته للاستقرار بالقاهرة، إلا أنه كان دائم التردد على أهله ببلدته فى أسيوط.

تولى الدكتور سناء شافع العديد من المناصب، ففي عام 1972 تم تعيينه بالمسرح القومي ثم تولى بعد ذلك منصب مدير مسرح الطليعة منذ عام 1974 وحتى 1975، كما قام بتدريس مادتي التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعين مدرسا بأكاديمية الفنون في عام 1977، ليتولى بعد ذلك منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية خلال الفترة من 1987 حتى عام 1990.

وشهد حفل الافتتاح حضور الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، والفنان ضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط، والوفد الفلسطينى، والكاتب الصحفى محمد الروبى وعدد من القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى الوفد الفلسطينى المشارك فى المهرجان.

واختتمت فعاليات حفل الافتتاح بعرض فنى من التراث قدمته الفرقة الفنية للفنون الشعبية، حيث لاقت فقراتها تفاعلا من جانب الحضور، وأضافت مزيداً من البهجة للفعاليات.