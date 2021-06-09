أول تجربة لإنتاج وتصدير القطن الملون.. "الزراعة" تعلن التفاصيل

تسعى وزارة الزراعة دائما إلى تبنى كل جديد، وما تتطلبه الأسواق العالمية الأخرى لافتتاح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المحلية، ومن أهم المحاصيل المطلوبة بالدول الأخرى القطن المصرى لجودته وسمعته العالمية الطيبة.

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن التابع لوزارة الزراعة، أن الزراعة تسعى إلى إنتاج أقطان ملونة لأول مرة فى برنامج منفصل عن الأقطان الأخرى، حيث تم الإكثار من تقاوى القطن الملون وزراعتها فى حقول منعزلة.

وأضاف "مسعد"، لـ "صدى البلد"، أن القطن الملون مطلوب فى الأسواق العالمية، لأنه بعيد عن الصبغة والمواد الكيميائية، منوهًا بأن القطن الملون أغلى قليلا من القطن الأبيض لكنه بالنهاية مطلوب بالأسواق العالمية.

وتابع مدير معهد القطن التابع لوزارة الزراعة، أن الوزارة بدأت بزراعة نصف فدان من القطن الملون كتجربة، ثم تتزايد المساحة الموسم المقبل وفقًا لخطة موضوعة من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن مواصفات القطن الملون أقل جودة من القطن المصرى.

وشدد على أن الهدف من إنتاج القطن الملون هو التصدير واقتحام الأسواق الأخرى، لافتا إلى أنه سيتم إنتاج القطن خلال عامين.