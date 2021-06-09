مصرع عامل رخام بالمنصورة صعقا بالكهرباء أثناء عمله

لقي عامل تركيب رخام مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء استخدامه الصاروخ الكهربائي في تركيب رخام بعقار "تحت الإنشاء" بمنطقة سامية الجمل، في المنصورة، بمحافظة الدقهلية.



كانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى الطورائ بالمنصورة بوصول المدعو عبد الله عادل حسن عبد الحفيظ، 26 عاما، عامل تركيب رخام، ومقيم شارع "عشرة" دائرة قسم ثان المنصورة (جثة هامدة - اادعاء صعق كهربائي).



وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وبسؤال خاله المدعو محمد المرسي علي شطا، 24 عاما، نقاش، مقيم بذات العنوان، قرر أنه حال قيام نجل شقيقته بتركيب رخام بعقار "تحت الإنشاء" كائن بمنطنة سامية الجمل - دائرة القسم، صعقه التيار الكهربائي أثناء استخدامه الصاروخ الكهربائي ووفاته إثر ذلك، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5420 إداري قسم أول المنصورة، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.