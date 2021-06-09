مصرع عامل رخام بالمنصورة صعقا بالكهرباء أثناء عمله
لقي عامل تركيب رخام مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء استخدامه الصاروخ الكهربائي في تركيب رخام بعقار "تحت الإنشاء" بمنطقة سامية الجمل، في المنصورة، بمحافظة الدقهلية.
كانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى الطورائ بالمنصورة بوصول المدعو عبد الله عادل حسن عبد الحفيظ، 26 عاما، عامل تركيب رخام، ومقيم شارع "عشرة" دائرة قسم ثان المنصورة (جثة هامدة - اادعاء صعق كهربائي).
وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وبسؤال خاله المدعو محمد المرسي علي شطا، 24 عاما، نقاش، مقيم بذات العنوان، قرر أنه حال قيام نجل شقيقته بتركيب رخام بعقار "تحت الإنشاء" كائن بمنطنة سامية الجمل - دائرة القسم، صعقه التيار الكهربائي أثناء استخدامه الصاروخ الكهربائي ووفاته إثر ذلك، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5420 إداري قسم أول المنصورة، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.