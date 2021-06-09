عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمين العام يوجه نصائح لشباب المحامين.. ويؤكد: المحاماة أعظم رسالة في الوجود

جلسه حلف اليمين للمحامين
جلسه حلف اليمين للمحامين الجدد

عقدت نقابة المحامين اليوم، الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، لنقابات: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ بنها ـ شبرا الخيمة ـ 6 أكتوبر ـ الجيزة ـ بورسعيد ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ البحر الأحمر ـ الشرقية (شمال وجنوب)». 

 

وكان ذلك في قاعة اتحاد عمال مصر بوسط البلد بالقاهرة، بحضور حسين الجمال الأمين العام للنقابة، ومحمود الداخلي، الأمين العام المساعد، ويحيى التوني، وكيل المجلس، ومحمد الكسار، عضو المجلس.

 

وقال “الجمال”، إن اليوم يعد يوما تاريخيا بالنسبة إليكم، فبعد حلف اليمين سوف تنتقلون لمرحلة جديدة، وكل فرد منكم سيكون مسئول مسئولية كاملة أمام الله، نفسه، المجتمع، النقابة، والمؤسسات الرسمية في الدولة، لأن الرسالة التي ستباشرها ستتعامل فيها مع كل المؤسسات أثناء تأدية عملك، وكذلك لا يوجد مؤسسة إلا وبها إدارة قانونية مسئولة عن سياسة المؤسسة وتطابق القرارات الصادرة مع القوانين المختلفة.

 

وأضاف الأمين العام، أن نقابة المحامين حريصة كل الحرص على إعداد المحامي بالشكل المناسب الذي يمكنه بالظهور بشكل لائق أمام النيابة والمحكمة، منوهًا الى أنه بعد أداء اليمين القانونية تستحقون لقب أستاذ وأستاذة، وأن رسالة المحاماة من أعظم الرسالات في الوجود،  ولذلك الالتحاق بها يستوجب الالتزام بشروط وضوابط المحاماة،  وهذا واقع يعيشه المحامي.

وأكد أن المحاماة ليس لها كتاب تقرأ منه، وهذا هو سر عظمة المحاماة،  فأنت تقرأ وتدرس وتطلع على القوانين، وبممارستك للمحاماة ستمارس واقع وليس نص قانوني، فالنص القانون يطبق على الواقعة وليس العكس، مشيرًا إلى أن المحامي سيكتسب علم بممارسته مهنة المحاماة من خلال حضوره في النيابة والمحكمة.

 

وشدد على أن المحامي عندما يترافع أمام المحكمة، يجب عليه أن يظهر مهاراته في الإقناع أمام  أعضاء المحكمة، وذلك من خلال الملكة اللغوية والإلقاء الجيد والحجة القانونية السليمة، فهو يبين ويوضح ويبرهن الدليل المادي والمعنوي للقضية، منوهًا إلى أن المحامي  لا يقرأ نصوص قانونية جامدة، بل يجب عليه التوضيح والتعليل لكل شيء يتعلق بالقضية التي يترافع فيها أمام المحكمة.

 

وأوضح الأمين العام، أنه يجب على المحامي أن يكون له رأي مستقل، ولا يكون تابع لأحد،  فرجل القانون له مكانة مؤثرة في المجتمع، لأن كل المؤسسات في المجتمع بها إدارات وشئون قانونية، لافتًا إلى أن التوكيل العام الذي يحرره الموكل للمحامي هو من أخطر الأشياء، لأنه  يمكن المحامي من التصرف في كل شئون هذا الشخص،  وأنه لو انحرف المحامي عن الاتجاه الصحيح للتوكيل؛ فإن نقابة المحامين ستحاسبه بموجب قانون المحاماة.

 

ونوه بأن الأخلاق أساس النجاح في أي عمل، فوصف الله تعالى النبي الكريم في القرآن بقوله: أنك لعلى خلق عظيم، وهو ما يدل على أهميتها وأنها أساس الكون وتسبق العلم، مشيرا إلى أن الدراسة في معهد المحاماة عملية، حتى تكونوا محامين ممارسين مدركين لأهمية رسالة المحاماة، ملمين بكافة فروع القانون.

ترشيحاتنا

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

العشائر الفلسطينية في القاهرة ..التجهيز لـ ملف قانوني بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

في رحلته الأولى خارج أمريكا.. هل ينجح بايدن بحل القضايا الكبرى والملفات الصعبة

الصحة: إغلاق 107 منشآت طبية خاصة مخالفة في 15 محافظة خلال أسبوعين

أستاذ فيروسات: نتوقع انخفاض عدد مصابي كورونا واللقاح سيزيد السيطرة على الفيروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

حريق هائل في القدس وبدء إخلاء السكان وإغلاق الطرق.. فيديو

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بالصور.. «الصحة» تغلق عيادة طبيب أسنان شهير في التجمع الخامس

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

شاهد .. نجم الأهلي يوجه رسالة مؤثرة لـ مرتضى منصور

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

فصل 2000 طالب.. القصة الكاملة لكارثة تجارة الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

اﻟﻤﺰﻳﺪ