بعد إنهاء أوراق نادي المحامين .. مجلس فرعية دمياط يشكر النقيب العام

شكر مجلس نقابة دمياط الفرعية، نقيب المحامين رجائي عطية، ومجلس النقابة العامة على الموافقة على شراء قطعة أرض بمساحة 18009 متر، من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء نادي للمحامين عليها، كما تم توقيع الشيك الخاص بمقدم التعاقد بواسطة النقيب العام.



وقال نقيب محامي دمياط، ياسر أبو هندية، إنه يشكر النقيب العام الفقيه القانوني رجائي عطية، نيابة عن 7000 محامي وعن مجلس النقابة الفرعية بأكمله، على اهتمامه بتخصيص قطعة أرض تفوق مساحتها عن قطعة الأخرى التي سحبت في وقت لاحق وفي مكان أفضل على الطريق الدولي، مما يجعلها تخدم المحامين في عدة محافظات.



فيما ذكر الأمين العام السابق للنقابة الفرعية ناصر العمري: «كل التقدير والشكر لنقيب المحامين، الذي أعاد للنقابة هيبتها على مستوى الوطن العربي كله، كما أنه يحافظ على موارد ومقدراتها النقابة من الإهدار، ونقابة محامين دمياط تقف خلف النقيب العام الذي يسعى لتطوير العلاج وكافة الخدمات، ولا تقوى أي جهة من أصحاب المصالح على سحب الثقة، ونحن فخورون بالمجلس وعلى رأسه النقيب»، مشيرا إلى أن ضياع قطعة الأرض التي سبق تخصيصها في وقت سابق كان بسبب الإهمال وتعمد إهدار مصالح المحامين.



وأعرب وكيل مجلس النقابة الفرعية متولي سراج، عن سعادته بالانتماء لدورة نقابية يرأسها الفقيه رجائي عطية، مضيفا: «أرى اليوم عهد جديد تتحقق فيه مصالح الجمعية العمومية، وكذا مد يد العون للكافة لتحقيق الأفضل في النقابات الفرعية، فكل الشكر لجميع أعضاء مجلس النقابة العامة ، وأخص بالذكر محب مكاوي عضو المجلس عن محكمة استئناف المنصورة الذي تابع معنا تخصيص الأرض منذ بدايته بتكليف من النقيب العام».



كما أبدى وكيل مجلس النقابة الفرعية هاني المشد، عن سعادته للتواجد مع الفقيه رجائي عطية، الذي يعلم الله مدى حبنا له منذ سنوات، وشرف لنا التواجد بجواره، مؤكدا أن نادي المحامين في دمياط سيكون لمحامي مصر بالكامل إضافة لكونه ضمن أصول ثابتة للنقابة العامة، ونتمنى أن يفخر به محامي مصر.



كما شكر «المشد»، أعضاء مجلس النقابة العامة على تعاونهم مع مجلس النقابة الفرعية في إنهاء طلبات الجمعية العمومية في دمياط.



من جهته، قال وكيل مجلس النقابة العامة – عضو المجلس عن استئناف المنصورة محب المكاوي، إن النقابة في بداية انطلاقة جديدة في العمل النقابي، مؤكدا أن نادي دمياط الجديدة سيخدم المحامين في عدة محافظات وليس دمياط فقط، ويضيف للنقابة أصول ثابتة تقدر بـ 500 مليون جنيه.



وتابع: «عاينت مكان الأرض في مدينة دمياط الجديدة وسيفخر بها كل محامي مصر، وأقول للجمعية العمومية أن الوضع لن يعود للوراء مرة أخرى، وعليكم الوقف صفًا واحدًا خلف النقيب العام الذي يحمل راية الإصلاح، فهو رجل شريف يسعى لصالح النقابة، ولذا أدعو الجمعية العمومية للالتفاف حوله».