بينهم 8 ذهبيات.. مصر تتصدر البطولة العربية للرماية بـ 16 ميدالية

تصدر مصر بعدد كبير من الميداليات الترتيب العام للبطولة العربية للرماية التي تستضيفها خلال الفترة من 1 حتى 12 يونيو الجاري، على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر والمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية.



وكان الرماة المصريون قد حققوا 16 ميدالية متنوعة حتى اليوم الأربعاء، حيث فاز الفراعنة بـ 8 ميداليات ذهبية و4 فضيات و4 برونزيات، في مختلف مسابقات لعبة الرماية.



وفي المركز الثاني حلت بعثة الإمارات بـ 12 ميدالية ، 3 ذهبيات و5 فضيات و4 ميداليات برونزيات.



وجاء منتخب تونس ثالثا بـ 3 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين وبرونزية،فيما حل منتخب السعودية رابعا بـ 5 ميداليات بواقع ذهبية و3 فضيات وبرونزية.



وأشاد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بمستوى الرماة المصريين خلال البطولة، مؤكدا على تطور الأداء من بطولة إلى أخرى.



وأشار حسني إلى أن البطولة العربية توفر احتكاكا كبيرا للرماة المصريين، وخصوصا المؤهلين منهم إلى أولمبياد طوكيو 2020 والمقررة يوليو المقبل، وأن الأداء يبشر نتائج طيبة في الدورة الأولمبية.



ويشارك في البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان واليمن وليبيا والإمارات.