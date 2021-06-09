كامل الوزير يشارك في الاجتماع الأول لـ لجنة البنية التحتية للنقل

عبر الفيديو كونفرانس..

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأول للجنة البنية التحتية للنقل واللوجيستيات التابعة للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية

وعُقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وشارك فيه السفير طارق عادل، سفير مصر بالمملكة المتحدة، انيسا داتي المدير الإقليمي للمكتب التجاري بالقاهرة (بالإنابة عن سفير المملكة المتحدة بمصر)، ورؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركة والبنوك والمؤسسات البريطانية الدولية.

وفي بداية كلمته، أعرب “الوزير”، عن تقديره وشكره للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية؛ على جهودها في الإعداد لهذه الندوة عن بُعد في ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مصر استطاعت تجاوز الإغلاق الكامل، حيث لم يتوقف تنفيذ أي من مشاريعها الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

وأضاف وزير النقل، أن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق قفز إلى المركز الـ 28 عام 2019 مقارنة بمركزها في الـ 118 عام 2014، وتتبنى مصر خطة طموحة في الإصلاح الاقتصادي حققت نجاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبياً بشهادة كبريات المؤسسات الدولية وذلك في إطار قيادة سياسية واعية ورؤيتها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشار إلى أن مصر وقعت والمملكة المتحدة في ديسمبر 2020 بالقاهرة، اتفاقاً شاملاً للتعاون دخل حيز النفاذ في يناير 2021 يؤسس للتعاون بين البلدين على المدى الطويل، حيث إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى تاريخ من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وأكد أن الاتفاقية عكست اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مرحلة ما بعد البريكسيت، لاسيما وان المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصري من خلال 1630 شركة باستثمارات تبلغ 5.4 مليار دولار تتركز غالبيتها في القطاع الصناعي، علاوة على الاستثمارات البريطانية الضخمة في الصناعات الاستخراجية خاصة البترول.

ولفت إلي أن الاتفاقية تضمنت قيام البلدين بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وأن المملكة المتحدة ستدعم جهود جمهورية مصر العربية في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وكذلك بهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.

واستعرض “الوزير”، أمام الحضور المشروعات الجاري تنفيذها مع شركات بريطانية أو ممولة من بنوك بريطانيا وكذلك المشروعات المستقبلية لوزارة النقل ذات الأولوية في إطار خطة الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030 ، مشيرا الى تطلعه في أن يحظى قطاع النقل بكافة مجالاته بالأولوية التي يستحقها في الاستثمار البريطاني، لاسيما في المشروعات الاستراتيجية الكبرى في إطار إرادتنا المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين .

كما نوه خلال المناقشات مع الشركات والبنوك الدولية المشاركة في الاجتماع، بعدد من النقاط الهامة تمثلت في أن وزارة النقل بها عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية الواعدة و الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل.

وعرض عددا من النماذج مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT كما سيتم اسناد ادارة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والمحطات متعدد الأغراض بالموانئ المصرية إلى شركات قطاع خاص عالمية، إضافةً إلى تنفيذ الوزارة خطة لمشاركة القطاع الخاص في مجال ادارة عربات النوم والنظافة بالسكك الحديدية وتحويل ورش السكك الحديدية الى شركات.

وألمح إلى أن هناك خطة طموحة لإدخال القطاع الخاص في مجال عربات النوم حيث تم الطرح عن طريق سيماف لتوريد 200 عربة نوم فاخره لخدمه حركه السياحه ولتشجيع دخول القطاع الخاص في هذا المجال.

وتابع “الوزير”، أن تنفيذ المشروعات وتمويلها تركز على بثلاث ركائز : الأولي تتمثل في طرح المشروعات على المنظمات والمؤسسات والبنوك الدولية العالمية والثانية في حاله عدم وجود تمويل يتم التفاوض مع شركات عالمية متخصصة لديها تمويل خاص للمشروعات بحيث يشمل هذا التمويل على فائدة بسيطة وفترات سماح وسداد طويلة، علي أن تقوم الشركات المصرية بتنفيذ الأعمال المدنية والاعتيادية والتعاون في توطين صناعة النقل في مصر، أما الركيزة الثالثة فتتمثل في طرح المشروعات للمشاركه مع القطاع الخاص عبر وحدة المشاركه مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

واستطرد وزير النقل أن مشروعات الوزارة تتم بكفاءة وسرعة وإنجاز وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وأنه كلما كانت الشركات جادة في التفاوض يتم إنهاء الاتفاقات بسرعة إنجاز أكبر، كما أكد جاهزية وزارة النقل للتعاون مع الشركات البريطانية في مجال السلامة وفي مجال إدارة المولات والجراجات الخاصة بمشروعات الجر الكهربائي مثل المونوريل والقطار الكهربائي LRT وكذلك التعاون مع كروس ريل العالمية لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.





وأشار الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تعتبر النقل الاخضر من أولى اهتماماتها وأن وزارة النقل تبنت سياسات هامة فى كافة قطاعات النقل المختلفة لتحقيق هذه المنظومة مشيرا الى تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT وشبكة القطارات الكهربائية السريعة والمونوريل واتوبيسات الـBRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري وكذلك اتوبيسات الغاز التي سيتم تسييرها داخل العاصمة الادراية وكلها وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة وكذلك الاهتمام بالنقل الأخضر المستدام في مجالات الطرق والكباري والنقل النهري والبحري ودعا الوزير الشركات البريطانية للمشاركة في معرض ترانس 100 للنقل وعرض مشروعاتهم بهذا المعرض الذي يشارك فيه شركات عالمية متخصصة في مجال النقل.

وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكل الجهود التي تبذل لتعزيز التعاون المصري البريطاني، مشددا على ثقته في نجاح تلك المهمة التي تعبر امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين بلدينا الصديقين متمنياً للعلاقــات الـمصرية البريطانية المزيد من التقدم والازدهار.

وفي حديثه عن أهم المشروعات المستقبلية في إطار رؤية مصر 2030، أكد “الوزير”، أنه في مجال مشروعات الطرق والكبارى يتم تنفيذ المشروعات بتمويل وطنى وبواسطة شركات وطنية مصرية وفيما يتعلق بمشروعات الوزارة المنفذة بشراكة إنجليزية أشار الوزير إلي مشروعي إنشاء خطى مونوريل العاصمة و ٦ أكتوبر ومشروع توريد ٥٠ جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل ٥٠ جرارًا.

واستعرض الفرص الاستثمارية فى مشروعات قطاعات النقل ومنها مشروعات السكك الحديدية المطروحة للاستثمار مثل مشروع إنشاء خط سكة حديد بين المناشى و مدينة 6 أكتوبر و مشروع إنشاء خط سكة حديد بين المناشى و مدينة 6 أكتوبر و مشروع إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع بلبيس/العاشر من رمضان/الروبيكي إضافة إلى المشروعات المطروحة للاستثمار في الهيئة القومية للأنفاق ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق وكذلك مشروعات مجال النقل البحري المطروحة للإستثمار ومنها مشروعات الهيئة العامة لموانئ الاسكندرية والدخيلة مثل إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات ( رصيف 100 ) بميناء الدخيلة و إدارة وتشغيل محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة فى المنطقة ما بين رصيف 92 ورصيف ميدتاب

وفي مشروعات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إستعرض الوزير عدد من المشروعات مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات - بضائع عامة) سفاجا موضحا مشروعات هيئة ميناء دمياط مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعدة الأغراض خلف الحاجز الغربى و كذلك مشروعات قطاع الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية المطروحة للإستثمار مثل مشروع انشاء المركز اللوجستى على مساحة 300 فدان المجاور للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر وفيما يتعلق بمشروعات النقل النهري اشار الوزير الى المشروعات المطروحة للإستثمار وهي إنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ النهرية الجديدة بنظام الترخيص بالإنتفاع ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وإستغلال وإعادة تسليم ميناء دندرة النهرى بمحافظة قنا و مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وإستغلال وإعادة تسليم ميناء المنشأة النهرى بمحافظة سوهاج .

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