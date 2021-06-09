نفوق 36 رأس ماشية وماعز في حريق مزرعة نخيل بالوادي الجديد

شب حريق بمزارع نخيل وزراعات مختلفة بزمام المناطق الزراعية بالطريق الدائرى بمدينة الخارجة في الوادى الجديد .

واتسعت دائرة اللهب والتهمت النيران مساحات كبيرة من مزارع النخيل والزراعات المختلفة بالمنطقة وذلك بسبب عوامل الرياح التى تشهدها المحافظة.

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أسفر الحريق، عن نفوق 28 رأس ماعز و8 رؤوس عجول وتفحم أعداد كبيرة من النخيل والزراعات المختلفة، وكميات من أعلاف الماشية.

كان اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا يفيد وقوع حريق مروع بمزارع نخيل وزراعات بمنطقة زمام الطريق الدائرى بمدينة الخارجة في الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجار السيطرة على الحريق الممتد بمساحات كبيرة وذلك من خلال رجال قوات الحماية المدنية.

وأسفر الحريق أيضا عن إصابة شخص يدعى محمد إبراهيم احمد بحروق بالغة من الدرجة الثانية جراء الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة وحصر الخسائر التى وقعت جراء الحريق.