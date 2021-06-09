التخطيط : حياة كريمة تستهدف تحقيق نقلة نوعية هائلة في الريف المصرى

قال الدكتور جميل حلمى ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرأ بمشروع تطوير قرى الريف المصرى ضمن مبادرة " حياة كريمة " الذى يستهدف تحقيق نقلة نوعية كبيرة فى التنمية بالريف المصرى من خلال تكامل كافة الجهود فى الدولة المصرية .



وأضاف “ حلمى ” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن هناك تدخلات فى مبادرة حياة كريمة ومنها الاجتماعية ، الاقتصادية ، واستدامة تنمية القرى التى تضمن فرص العمل اللائق للمواطنين والذى يأتى ضمنه الشراكة الإستراتيجية مع 5 جهات ومنها المجلس القومى للمرأة ، البنك الدولى .



وأشار إلى البنك المركزى أطلق استراتيجية للشمول المالى ومن المهم تطبيقها فى قرى الريف المصرى بمشاركة 8 بنوك مصرية والهدف الاساسى رصد للاحتياجات الأساسية فى هذه القرى ، وهناك 20 مجال تعاون مع البنك المركزى مستهدف تنفيذهم فى قرى الريف المصرى بوجود ماكينات للصرف الآلى منعا لعدم اضطراره للصرف لميدنة أخرى لسحب أمواله .

وتابع أن أهدافهم تشمل التوسع فى ماكينات الدفع الالكترونى وسيارات ماكينات صرف آلى متنقلة لاتاحة الخدمات المالية ب التعاون مع البنك الزراعى لتقديم خدمات متكاملة وفتح حساب نشاط اقتصادى للحرفيين واطلاق مجالات تعاون متبادلة وبرامج التثقيف المالى ، وزيادة معدلات الانفاق المالية وتحسين الأحوال المعيشية فى القرى الريفية ، وجهاز تنمية المشروعات متواجد بكافة المحافظات ويلعب دورأ كبيرأ فى تنمية المشاريع الاستثمارية .