حجز محاكمة 5 متهمين في خلية متفجرات الساحل للحكم 6 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية ارهاب بمحكمه جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حجز محاكمة 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة استهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات، فى القضية المعروفة "بخلية متفجرات الساحل" لجلسه ٦ سبتمبر للحكم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون، والتي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها.