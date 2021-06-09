حجز محاكمة 5 متهمين في خلية متفجرات الساحل للحكم 6 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية ارهاب بمحكمه جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حجز محاكمة 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة استهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات، فى القضية المعروفة "بخلية متفجرات الساحل" لجلسه ٦ سبتمبر للحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون، والتي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها.