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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء

صدى البلد

قررت اليوم الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة مينا عادل أنيس وعبد الرحمن مصطفي محمد وعبد الرؤوف خطاب حسن، الصادر ضدهم جميعاً حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 22 يونيو للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور مصطفي ذكري وكيل النائب العام وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة اكاديمية الشرطة محيط مجالس الوزراء

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