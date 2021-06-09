الأورمان توزع 1391 مشروع رأس ماشيه على الأسر الأكثر احتياجا بقرى الدقهلية

تواصل جمعية الاورمان انشطتها فى مجال الرعاية التنموية والاجتماعية من خلال تسليم 1391 رأس ماشية للشباب وللأسر المعيلة والأولى بالرعاية بمحافظة الدقهلية وذلك لضمان وجود دخل ثابت ولتوفير مصدر رزق دائم لهم ولتخفيف العبء عنهم .

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه مع تسليم رؤوس المواشي يتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة حيث يتم صرف مبلغ شهرى كمقابل تغذية يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية .

وأوضح شعبان أن المواشي تكون للحالات المستحقة من الأرامل ومحدودي الدخل بمراكز المحافظة ويتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومديرية الشئون الاجتماعية والطب البيطري بالدقهلية، مشيرًا الى ان الجمعية تملك قواعد بيانات تمكنها من الوصول للمستفيدين بسرعة وفي سهولة ويسر .

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

يذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الدقهلية تقوم بإعادة اعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات، وانها سلمت على مدار الأعوام السابقة عدد (87,638) مشروع تنموي للأسر الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية المختلفة .