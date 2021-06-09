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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. وفاة خال خالد سليم.. مراد مكرم يتعرض لوعكة صحية.. وصناع كان لك معايا فى ضيافة صدى البلد

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية: 

 

بعد تعرضه لوعكة صحية.. مراد مكرم: قرصة ودن

 

كشف الفنان  مراد مكرم عن تعرضه إلى وعكة صحية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.


وقال مراد مكرم: "وعكة صحية خفيفة، قرصة ودن، شكرا يا رب الدرس الدنيا مش مستهلة، الشغل لو ليك نصيب فيه هيمشي حتى لو بشوية مشاكل، العلاقات مش أبيض وأسود، في ناس رمادي، اللي هي ناس زي الفل بس ما ينفعوش معاك، تضارب شخصيات، والصحة أهم نعمة مديهالك ربنا، خلي بالك من نفسك وما تاخدش حاجة على أعصابك، تعامل مع الدنيا من بره ماتخليهاش تأثر جواك ، على قد ما تقدر طبعا".

 

نهال عنبر تكشف الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

 

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة لها مع الفنان شريف دسوقي أثناء زيارتها له في المستشفى، وذلك عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي على “إنستجرام”.

 

و علقت نهال عنبر قائلة: "الحمد لله الفنان شريف دسوقي في تحسن ربنا يكمل شفاك على خير".

 

منة جلال: أستقبل مولودى الأول خلال أيام.. صور

 

كشفت الفنانة  منة جلال أنها تنتظر استقبال مولودها الأول خلال الأيام القليلة القادمة. 

 

وأكدت منة جلال، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها سعيدة بحصول فيلمها “كان لك معايا"  والذى تعاونت فيه مع المخرجة روجينا بسالى على جائزتين من مهرجان فاطمة حمامة الدولى والذى أقيم فى لندن، موضحة أن تجربة العمل كانت مختلفة وظهرت من خلال الشخصية التى قدمتها بشكل جديد ومختلف، عما قدمت قبل ذلك.

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صناع "كان لك معايا" فى ندوة تكريم بـ صدى البلد بعد فوزهم بجائزتين من مهرجان فاتن حمامة بـ لندن

 

 

بعد حصولهم على جائزتى لجنة التحكيم وأفضل ممثلة من مهرجان فاتن حمامة السينمائى الدولى المُقام في لندن هذا العام، حل كل من الفنان القدير محمود قابيل والمخرجة روجينا بسالى والفنانة منة جلال صناع فيلم “كان لك معايا"  ضيوفا على موقع “صدى البلد”، فى  ندوة تم تكريمهم فيها عن العمل. 

 

وقد كشف صناع الفيلم خلال الندوة العديد من الكواليس الخاصة بالعمل، وسر تنازل كل من بطل العمل الفنان محمود قابيل والفنانة منة جلال والفنان أسامة أسعد عن أجورهم دعماً إلى التجربة، التى حظيت بإشادات نقدية وجماهيرية. 

 

خالد سليم يعلن وفاة خاله ويطالب الجمهور بالدعاء له

 

أعلن الفنان خالد سليم عبر حسابه بموقع فيسبوك وفاة فرد من عائلته، وطلب من جمهوره الدعاء للمتوفى وكشف عن اسمه وصفته بالنسبة إليه. 

 

وكتب خالد سليم على حسابه: "انتقل إلى رحمة الله خالي سامي سعيد عبد المجيد، نسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة". 

 

 

نهال عنبر الفنانة نهال عنبر فاتن حمامة فاطمة كشرى المخرجة روجينا بسالى مهرجان فاتن حمامة

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