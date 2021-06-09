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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزامنا مع إطلاق سراح قيادي بالحشد.. قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد

قائد فيلق القدس الإيراني
قائد فيلق القدس الإيراني

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مصادر عراقية قولها، بأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني وصل إلى العاصمة بغداد في زيارة سرية غير معلنة.

 

وحسب المصادر العراقية، التقى قاآني، الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إذ تركزت زيارته على التطورات في أعقاب الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح.

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وشهدت بغداد، توترًا أمنيًا، عقب اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار، قاسم مصلح، والذي أطلق سراحه، اليوم الأربعاء، لعدم كفاية الأدلة.

 

وكان مصدر عراقي مطلع، أفاد في وقت سابق، بصدور قرار قضائي، بإطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، لعدم كفاية الأدلة ضده.

 

وقال المصدر بحسب وسائل إعلام عراقية إن قراراً صدر من القضاء  بإطلاق سراح القيادي بـ الحشد الشعبي قاسم مصلح، "لعدم كفاية الأدلة".

 

وأشار المصدر إلى أن مصلح لازال في التوقيف، مرجحاً أن يتم إطلاق سراحه فعلياً اليوم الثلاثاء.

 

يذكر أن قوات أمنية خاصة اعتقلت قائد عمليات الأنبار بالحشد الشعبي، قاسم مصلح، الشهر الماضي، بتهمة الإرهاب وهو ما أثار غضب قادة فصائل في الحشد.

 

وإثر الاعتقال، انتشرت عشرات العربات العسكرية التابعة للحشد بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، وحاصرت عدة مواقع، بينها منزل إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للضغط لإطلاق سراح مصلح.

العراق قائد فيلق القدس الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني مصطفي الكاظمي قاسم مصلح

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