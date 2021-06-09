مرثا محروس: انتهاء ظاهرة قوارب الموت إنجاز كبير للدولة المصرية يدعو للفخر

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النجاح المصري في إنهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية، انتهاء ظاهرة "قوارب الموت" يعد بمثابة إنجاز كبير للدولة المصرية يدعو للفخر.

وأضافت محروس، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اليوم الاربعاء، وفي حضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أنه كان يتم التلاعب بأحلام الشباب المصري والإتجار بهم، إلا أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت من القضاء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي كانت تؤدي بحياة الكثير من الشباب الذين يتلاعب بهم.

وتابعت البرلمانية، أن هذه الجهود المبذولة في القضاء علي الهجرة غير الشرعية يعد من الانجازات في مجال حقوق الإنسان، مشددة علي أهمية التواصل الدائم والثابت بل والتعاون بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وشددت مرثا محروس علي أهمية تكثيف حملات التوعية والترويج لإخطار هذه الظاهرة بين الشباب، متسائلة في الوقت ذاته عن آليه التواصل الحي للجنة مع المواطنين.