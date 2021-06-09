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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية على المخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، باستمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود؛ للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة، وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن رئاسة مركز ومدينة أبوكبير شنت حملة تفتيشية بالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينة فاقوس وإدارات (الصحة والطب البيطرى والتموين) لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر إثبات حالة ومحضر جنح برقم 1635 ضد “أ م م س”، صاحب مخبز بناحية قرية هربيط نوع المخالفة تصرف في 6 شكاير دقيق بلدي.

 

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كما تم تحرير محضر إثبات حالة ومحضر جنح برقم 1634 ضد "ر ع ا " صاحب مخبز بناحية قرية هربيط مخالفة لتجميع كمية دقيق مقدارها 3 شكاير وتحرير محضر إثبات حالة ضد ر م ك صاحب مخبز بلدى بناحية اكياد لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

 

وتم تحرير محضر إثبات حالة ومحضر جنح برقم 1636 ضد ا ع ع ب صاحب مخبز بناحية قرية هربيط لتجميعه ٩ شكاير دقيق بلدي وحرير محضر إثبات حالة ومحضر جنح برقم 1633 ضد ص ا ع صاحب مخبز سياحي بناحية قرية هربيط مخالف لتشغيله بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية.

التموين مخالفة صحة الشرقية حملات تموينيه السوق السوداء المخابز

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