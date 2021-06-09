حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ

صرح المتحدث الرسمي للمحافظة، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قرارًا بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة سيدي سالم، حيث شمل القرار كلاً من “سعد إبراهيم غالي، رئيس قرية أبو غنيمة، للعمل رئيسًا لقرية الملاحة، إيهاب سعد السيد طلب، رئيس قرية القصابي، للعمل رئيسًا لقرية التفتيش، أيمن حسن فهيم أبو عيشة، رئيس قرية سد خميس، للعمل رئيساً لقرية القصابي”.

كما تضمن القرار، “بلال عبد السلام غنيم، رئيس قرية برية لأصفير، للعمل رئيساً لقرية الورق، محمود بدير أبو غنيمة، رئيس قرية الروضة، للعمل رئيساً لقرية الفقهاء القبلية، وبهجت عبد المهيمن الزيني، رئيس قرية الفقهاء البحرية ( الملاحة )، للعمل رئيسًا أبو غنيمة، وسعد حمودة سعد، رئيس قربى ألقن، العمل رئيساً لقرية الروضة، وعلي مسعود الفقي، رئيس قرية البلاسي، للعمل رئيساً لقرية القن، ومحمود محمد عبد العزيز، سكرتير الروضة، للعمل رئيساً لقرية البلاسي، وأيمن عبد السلام محمود، رئيس قرية دمرو، للعمل رئيساً لقرية سد خميس، إلهام السيد الشاذلي، رئيس قرية التفتيش، للعمل رئيساً لقرية الحدادي، إبراهيم رجب الدسوقي، رئيس قرية الورق، للعمل رئيساً لقرية دمرو، وعبد العزيز أبو السعود مرسال، رئيس قرية الفقهاء القبلية، للعمل رئيساً لقرية برية لاصفير”.

يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً إياهم للعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.