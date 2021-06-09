السلفادور أول دولة تتبنى الـ بتكوين كعملة قانونية بعد تصويت المشرعين

أصبحت السلفادور أول دولة تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية، وذلك بعد أن صوت المشرعون في الكونجرس بأغلبية ساحقة لصالح قانون البتكوين.

والغرض من هذا القانون هو تنظيم عملات البتكوين كعملة قانونية غير مقيدة بسلطة تحرير، وغير محدودة في أي معاملة.

هذا ويمكن الآن عرض الأسعار بعملة البتكوين، ويمكن دفع المساهمات الضريبية بالعملة الرقمية، ولن تخضع عمليات التبادل في البتكوين لضريبة أرباح رأس المال.

وسعر الصرف مع الدولار الأمريكي "سيتم تحديده بحرية من قبل السوق"، وفقًا للقانون المقترح.

يذكر أن العملة الرسمية الحالية في السلفادور هي الدولار الأمريكي.